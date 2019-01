È nato Centesimo minuto, la sezione speciale di Calciomercato.com a cura di Mario Sconcerti nella quale le grandi firme del giornalismo sportivo raccontano le partite di Serie A e delle coppe europee.



Oggi però anche Centesimo minuto dedica uno sguardo al calciomercato. E proprio Sconcerti risponderà ad alcune domande dei nostri utenti su tutti i temi più importanti: Inter e Milan alle prese con i casi Icardi e Higuain, la Juve che prende Ramsey, il Napoli che si prepara a respingere gli assalti per Koulibaly e Allan, il Genoa che mette in vetrina i suoi gioielli Piatek, Kouamé​ e Romero.



Scrivete qui, nei commenti a questo articolo, le vostre domande a Mario Sconcerti: in serata potrete leggere le sue risposte.