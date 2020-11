La Federazione serba risponde a proposito dei casi Dusan Vlahovic e Nikola Milenkovic, tramite Informer, spiegando in una missiva che "siamo coi nostri ragazzi e li supporteremo in tutto", dopo che la Fiorentina ha segnalato alla Procura della FIGC e alla Asl i giocatori che hanno risposto alla convocazione della Nazionale rompendo così la "bolla"



LA LETTERA - La lettera della FSS: "Non possono creare problemi ai ragazzi perché FIFA e UEFA hanno permesso ai giocatori di andare in Nazionale. La FIFA ha informato la Federcalcio italiana, noi siamo coi ragazzi e pronti a supportarli in tutto. Se necessario, pagheremo loro la multa".