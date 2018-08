Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, commenta così le voci sui Luis Alberto e Milinkovic-Savic, scontenti di non essere andati via. Queste le sue parole a Radio 89.3: "Malumore di Luis Alberto e Milinkovic? L’unico è quello per la sconfitta, non esistono casi legati al mercato. I ragazzi hanno voglia di rifarsi, soprattutto per come è arrivata la vittoria del Napoli. Pregiudizio iniziale di una parte della stampa che da sempre ha un atteggiamento ipercritico nei confronti della Lazio, molto spesso ingiustificato. Supereremo anche questo perché prima o poi dovranno riconoscere a questa squadra il valore che ha"