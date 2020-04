Iker Casillas, ex portiere di Real Madrid, Porto e della Spagna bicampione d’Europa e campione del mondo, parla al sito ufficiale dei portoghesi, tornando sul suo infarto: “Da quando ho avuto l’infarto alcune cose sono cambiate, soprattutto nella mia testa. Ho iniziato a dare più valore a ogni momento. A volte non lo facciamo, non diamo valore a quello che abbiamo e non crediamo che possiamo rendere felici molte persone. Dopo l’attacco di cuore per un mese ho avuto paura a camminare, dormire e fare qualsiasi sforzo fisico. Era impossibile, mi sentivo triste. Ora no, sto bene. Ma faccio tante cure. Credo che solo i medici possano dire quello che posso o non posso fare",