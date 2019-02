A trentasette anni Iker Casillas sta affrontando la sua quarta stagione tra le file del Porto. L’ex Real dopo alcune critiche subite negli anni scorsi, questa stagione sta vivendo una nuova giovinezza con la maglia dei dragoes. Infatti al momento è il portiere meno battuto dei maggiori campionati europei (Francia, Germania, Italia, Inghilterra, Spagna).



Fino ad ora lo spagnolo ha giocato 23 partite di campionato e subito solamente 12 gol, il che vuol dire una media di 0,52 gol a partita. Una statistica che supera quella di Allison, infatti portiere brasiliano del Liverpool ad ora ha subito 15 gol in 27 partite con una media di 0,55 reti a match. Un altro estremo difensore che sta vivendo una seconda giovinezza e che con le sue prestazioni si avvicina a questi record è Gianluigi Buffon, l’ex capitano della Juventus ora in forza al Psg, nonostante abbia disputato la metà degli incontri del collega iberico ha una media di 0,5 gol subiti per gara.