Iker Casillas e Sara Carbonero non stanno più insieme da tempo e il portiere spagnolo resta oggi un cuore libero. I rumors di radio gossip lo danno spesso vicino a conoscenze più o meno vecchie del calcio italiano e, nelle ultime ore, sta rimbalzando dalla Spagna un flirt in corso con Desiré Cordero.



Chi? La storica ex di Joaquin Correa, oggi sposato con Chiara Casiraghi ma che quando arrivò a Milano dalla Lazio era accompagno dalla bellissima modella spagnola. Prove del flirt in atto fra Desiré e Casillas? La modella è a Ibiza e il portiere ha lasciato una serie di like tattici sotto i suoi post instagram in costume. Ci sarà di più sotto? Eccola nella nostra gallery.