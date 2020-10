Ecco cos'ha detto Iker Casillas a Sportweek a proposito del record di presenze in Champions League (lui ne ha 181, Ronaldo 174): "CR7 mi supererà presto, ma questo è il bello dei record. Sono fatti per essere battuti. Lo vedo bene fisicamente e se non avrà problemi fisici mi supererà alla grande. La Juventus? Una gran bella squadra".