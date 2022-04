Questo uno stralcio dell'intervento odierno di Lorenzo Casini, numero uno della Lega Serie A, in conferenza stampa:



"Decreto crescita? Non è nato per il calcio, va sempre ricordato. Il calcio è riuscito a beneficiarne perché rientrava in questa ipotesi visto l'alto salario dei lavoratori coinvolti. E' ovvio che può avere un effetto positivo di competitività, ma se la conseguenza è quella di favorire eccessivamente una contrattualizzazione di giocatori stranieri anche a livello giovanile, ancora non va bene. Ho chiesto ai presidenti di dare una posizione sul tema, in modo da poter fare una sintesi. Ci possono assolutamente essere dei correttivi. Il problema è l'abuso, non l'uso. Si parla di ridurre il numero di contratto, aggiungere un salary cap, ma è presto".