Intercettato dai microfoni di Mediaset, il numero uno della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato dell'atmosfera prima della finale di Coppa Italia:



"Io direi che l'emozione più forte non è la prima finale di coppa per me ma rivedere uno stadio pieno, con regole pre-pandemia e due squadre con grandissima tradizione. Non poteva esserci finale migliore per iniziare".