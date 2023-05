Lorenzo, presidente della, ha parlato in conferenza stampa dopo la seduta odierna, illustrandone i progressi:“Si è deciso di istituire una commissione permanente per il calcio femminile a favore del potenziamento del movimento. Tutto porterà alla creazione di una Lega autonoma. I diritti tv? Si è discusso del bando, i club hanno voluto una modifica dello statuto, per cui è stata calendarizzata al 16 maggio una ulteriore assemblea su questo tema. La modifica non poteva essere effettuata oggi, non era all’ordine del giorno. Il bando verrà approvato, da parte mia c’è ragionevole aspettativa e ottimismo. La questione advisor sarà invece trattata il 24 a Roma, data calendarizzata da prima di Natale”.“L’accordo c’è, ma deve essere approvato e pubblicato. Da quando c’è la legge Melandri, è il primo che dà possibilità di arrivare a 5 anni differenziando il mercato; grazie al lavoro di Camera, Senato e AgCom la garanzia del prodotto ha fatto passi da gigante. Ci sono state richieste di approfondimento, si è registrato un sostanziale assenso su tutto il bando ma è necessario approfondire, su questo siamo tutti d’accordo. E’ stata una scelta politica, strategica. Questo è un tema di cui si parla dai primi anni ’90, siamo davanti ad un cambiamento straordinario per l’Italia che vuole mettersi in pari con gli altri paesi. Quello che viene mostrato in assemblea non avviene all’improvviso, ma è frutto di uno studio”.“Centralizzazione dell’offerta dei diritti d’archivio, che sono individuali e lo sono sempre stati per legge. In particolare quelli correnti, non quelli storici. Passare al collettivo è molto complesso, c’è una convergenza ma le squadre hanno chiesto una seduta aggiuntiva. Oggi i broadcaster arrivano a negoziare con le singole squadre, mentre in questo caso si centralizzerebbe tutto. Non ci sono resistenze, si tratta solo di chiudere all’unanimità da parte di tutti. La modifica di statuto riguarderà la commercializzazione. Siamo riusciti a ottenere che non ci siano limiti temporali per mettere in commercio i diritti, offrirsi al mercato estero. La Lega ha aperto un ufficio anche a New York per potenziarsi sotto questo aspetto”.– “Non è facile calcolare con esattezza, si può andare dal 3 all’8 per cento rispetto a quello che è il valore complessivo, ancora non parliamo di cifre”.“Siamo dispiaciuti di vedere i tifosi arrabbiati, il tema mi sembra riguardi i controlli economico-finanziari ai quali siamo molto attenti, anche il ministro Abodi ci si dedica alacremente”.“Colgo l’occasione per fare i complimenti al Napoli, li abbiamo fatti ufficialmente anche in sede di assemblea. Era dal 2001 che non vinceva una squadra diversa da Inter, Milan e Juve, e questo è un segnale per la competitività del nostro campionato. Certe scene non sono edificanti, ma l’impegno delle forze dell’ordine è stato notevole. Se uno guarda agli altri campionati, non c’è una situazione molto diversa a livello di albo d’oro negli ultimi anni: nessuno ha otto campioni diversi, o numeri simili”.“Non è una dichiarazione fatta in Lega. Mi sembra una dialettica da tifosi, non darei ad essa così tanto peso”.