Caratteristiche chiave dei casinò live online

Un portfolio ampio e qualitativo di giochi live , possibilmente dal carattere innovativo e tecnologico.

, possibilmente dal carattere innovativo e tecnologico. Partnership con provider di giochi da casinò affidabili e rinomati (lasciando ovviamente spazio anche alle software house più nuove e recenti).

(lasciando ovviamente spazio anche alle software house più nuove e recenti). Licenza ADM : l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è il principale organo statale in Italia per la regolamentazione del gioco online.

: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è il principale organo statale in Italia per la regolamentazione del gioco online. Immagini trasmessE in streaming HD nella sezione dal vivo.

Bonus dedicati ai giochi live.

dedicati ai giochi live. Sicurezza e rapidità nelle transazioni (sia per depositi che per i prelievi).



I giochi principali del casinò online live e i migliori siti per ogni categoria



Live blackjack - William Hill



Roulette dal vivo



Baccarat live - Netbet



Live Poker - Betway



Game show



Gioco



Descrizione

I migliori provider di giochi per casinò dal vivo in Italia

RTP superiore ai limiti minimi di legge, oltre che trasparente e misurabile.

di legge, oltre che trasparente e misurabile. Chiarezza delle regole.

delle regole. Intuitività dell’interfaccia di gioco.

dell’interfaccia di gioco. Qualità e fluidità delle immagini trasmesse.

delle immagini trasmesse. Chiarezza comunicativa dei dealer (sia nei tavoli live in italiano che in quelli inglesi).

Fornitore di software



Dettagli



Playtech



Probabilmente il leader nel settore, Playtech è noto per l’ampiezza del portfolio di giochi da casinò, che spazia dalle slot machine fino ai giochi dal vivo. La reputazione di questa azienda è frutto di anni di lavoro, caratterizzati dallo sviluppo di software di alta qualità con l’obiettivo di offrire agli utenti un’ottima esperienza di gioco.



Evolution



Un nome di primo piano nel mondo dei casinò dal vivo, Evolution offre un buon numero di giochi innovativi. Questa compagnia è specializzata nello sviluppo di game show dal vivo capaci di creare uno strappo rispetto al passato.



Microgaming



Pioniere nel settore del gioco legale online, Microgaming propone tante slot machine e anche giochi di blackjack live dal vivo. La mission aziendale è volta alla ricerca della qualità e all'innovazione, come si evince provando alcuni dei suoi software.



Pragmatic Play



Un fornitore relativamente nuovo, Pragmatic Play si è rapidamente affermato come uno dei principali operatori nel settore dei casinò dal vivo.



App casinò dal vivo



Le applicazioni (si tratti di web app o app native) sono diventate uno strumento fondamentale per permettere agli utenti di giocare al casinò live Italia da qualsiasi posizione. Vari casinò di rilievo hanno sviluppato applicazioni per dispositivi iOS e Android che permettono di partecipare a giochi di casinò dal vivo, sedendosi a tavoli di poker, roulette, blackjack, ecc.



Queste app hanno lo scopo in modo specifico di migliorare l’esperienza d’uso da smartphone, mantenendo l’elevata qualità video dello streaming tipicamente disponibile sui computer.



Quando si valutano le applicazioni per i casinò dal vivo, si dovrebbero considerare i seguenti fattori:

Compatibilità con il proprio dispositivo: l'app è disponibile per iOS e Android? Oltre al sistema operativo, bisognerebbe anche tenere in considerazione quanto spazio è richiesto per scaricare e installare l’app casinò live.

con il proprio dispositivo: l'app è disponibile per iOS e Android? Oltre al sistema operativo, bisognerebbe anche tenere in considerazione quanto spazio è richiesto per scaricare e installare l’app casinò live. Qualità dello streaming video : l'app offre una trasmissione video di alta qualità, simile a quella che si avrebbe su un PC? Questo fattore spesso non è influenzato esclusivamente dall’app ma anche dalla velocità della connessione internet.

: l'app offre una trasmissione video di alta qualità, simile a quella che si avrebbe su un PC? Questo fattore spesso non è influenzato esclusivamente dall’app ma anche dalla velocità della connessione internet. Varietà di giochi : l'app deve mettere a disposizione dell’utente tutti i tavoli live disponibili nella versione desktop del sito del casinò.

: l'app deve mettere a disposizione dell’utente tutti i tavoli live disponibili nella versione desktop del sito del casinò. Esperienza utente : l’applicazione dovrebbe essere intuitiva e facile da usare, anche per utenti non esperti.

: l’applicazione dovrebbe essere intuitiva e facile da usare, anche per utenti non esperti. Sicurezza: l’app deve essere messa a disposizione tramite canali riconosciuti (sito ufficiale e Apple Store). Dovrebbe essere indicato chiaramente lo sviluppatore ed è preferibile che le recensioni con le valutazioni degli utenti siano consultabili pubblicamente.

Bonus per casinò dal vivo

Tipo di bonus : in che categoria ricade la promozione? L’utente deve considerare attentamente se nella sua posizione ha la possibilità di ricevere e utilizzare il bonus.

: in che categoria ricade la promozione? L’utente deve considerare attentamente se nella sua posizione ha la possibilità di ricevere e utilizzare il bonus. Requisiti di puntata : quali sono i requisiti di puntata associati al bonus? Sono ragionevoli e raggiungibili? Ogni promozione deve indicare chiaramente il wagering (chiamato anche turnover o requisito di puntata) che attesta il volume di gioco che deve essere completato per ricevere il bonus o per trasformare quest’ultimo in saldo reale prelevabile.

: quali sono i requisiti di puntata associati al bonus? Sono ragionevoli e raggiungibili? Ogni promozione deve indicare chiaramente il wagering (chiamato anche turnover o requisito di puntata) che attesta il volume di gioco che deve essere completato per ricevere il bonus o per trasformare quest’ultimo in saldo reale prelevabile. Condizioni del bonus : quali sono i termini e le condizioni del bonus? Sono chiari e trasparenti? Spesso il wagering viene applicato con una tabella di conversione che assegna un valore diverso ai vari giochi del casinò online live (o slot machine o scommesse sportive).

: quali sono i termini e le condizioni del bonus? Sono chiari e trasparenti? Spesso il wagering viene applicato con una tabella di conversione che assegna un valore diverso ai vari giochi del casinò online live (o slot machine o scommesse sportive). Utilizzo del bonus : il bonus può essere utilizzato su tutti i giochi dal vivo o solo su alcuni?

: il bonus può essere utilizzato su tutti i giochi dal vivo o solo su alcuni? Tempo di validità: quanto tempo si ha a disposizione per utilizzare il bonus e soddisfare i requisiti di puntata? L’ideale sarebbe avere una finestra di tempo sufficiente per familiarizzare con la piattaforma di gioco e completare i requisiti.



Casinò online live - FAQ

Quali sono i giochi live solitamente disponibili nei siti dei casinò italiani?

Che tipo di connessione internet è necessaria per giocare al casinò live?

Ci sono bonus specifici per il casinò live online?

I casinò live online sono probabilmenteche ha colpito negli ultimi anni il settore dell’iGaming internazionale e italiano. Queste sezioni di casinò dal vivo hanno, offrendo un'esperienza interattiva direttamente a casa degli utenti, grazie al lavoro di croupier professionisti in diretta e all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.In questo articolo abbiamo raccolto. Così potrai fare i tuoi confronti e valutare i migliori siti di gioco online dal vivo in maniera consapevole e informata, per sfruttare al massimo le offerte di benvenuto.Se il settore del divertimento online e del gioco in Italia ha una lunga tradizione, a partire dal riconoscimento del casinò di Sanremo nel lontano 1884, l’avvento dei casino live italiani è piuttostoCiononostante, i casino live con collegamento in tempo reale sono diventatiuna soluzione di alternativada molti utenti per ile la possibilità diin tempo reale con croupier in carne e ossa e con tutti gli altri utenti collegati.In questo contesto, la proposta di gioco è in continua. A fronte di uno scenario iniziale che era ispirato fortemente alla tradizione, con i giochi classici declinati in versione live come il blackjack, col tempo il palinsesto si è ampliato, abbracciando ancheche rappresentano una vera e propria novità nel mondo del gioco online sicuro Le recensioni dei casinò live sono una risorsa utile per capire, fra le varie cose, il livello del servizio offerto da una certa piattaforma o trovare informazioni più di dettaglio, come sfruttare al meglio le, i premi e iIl team di professionisti specializzato in online casinò live ha scelto per te una selezione dei migliori siti AAMS ADM presenti in Italia , e ha creato unaai casinò live Italia con aggiornamenti costanti. Con queste risorse vogliamo offrirti sempre le ultime novità sui casinò con live dealer nel nostro Paese.vengono effettuati con regolarità per garantire che i risultati siano sempre fedeli e aggiornati. I criteri di valutazione vengono presi in considerazione sulla base degli standard di settore, come ad esempio qualità grafica dei giochi in alta definizione, reputazione, esperienza dell'utente, assistenza al cliente e rapidità nei pagamenti, numero di giochi, di varianti e lingua parla ai tavoli (ad es. di blackjack live).: ci impegniamo a garantire che ai nostri utenti vengano sempre proposte le migliori offerte dei casino live. A fronte di questa doverosa premessa, vale la pena sottolineare che alcuni dei link presenti in questa pagina sono di affiliazione. Questo significa che, nel caso in cui tu decida di effettuare la registrazione al sito linkato ed effettui un deposito, riceveremo una commissione, ma senza alcun costo aggiuntivo per te.Se non stai nella pelle e vuoi già scoprire quali sono icon roulette dal vivo in Italia, abbiamo stilato la seguente top 10:Partiamo dalle basi dell’argomento, dando qualche cenno iniziale ai lettori per aiutare a capirecon roulette(portali con un'offerta di gioco online che si è fermata alla roulette di una volta).I casinò live online offrono l'opportunità di partecipare a giochi più o meno noti come. Grazie alle capacità e alla diffusione di dispositivi mobili come smartphone e tablet, e al collegamento alla rete internet ad alta velocità, è possibile puntare sui casinò dal vivo ovunque ci si trovi, sempre in diretta con veri dealer, navigando da una sezione all'altra.La trasmissione in diretta streaming in alta definizione offre un’esperienza di gioco immersiva. In presenza di una connessione a internet sufficientemente veloce, non ci si perde neanche un dettaglio, potendo così apprezzare, ad esempio, il movimento della roulette. I giocatori possono anche interagire con i dealer (questo il termine che viene solitamente usato nei migliori portali dal vivo per definire i croupier) tramite chat (in forma scritta), dando una nuova dimensione “” all’esperienza degli utenti.Se la definizione dei casinò live non è particolarmente complessa, il discorso cambia quando si tratta di effettuare una valutazione. Proprio sul punto, quali sono le caratteristiche che un sito con casinò live deve avere per essere incluso tra i migliori della nostra lista?Iniziando a esplorare più dall’interno il mondo dei giochi di casinò live Italia con la nostra panoramica dettagliata delle migliori piattaforme live, è opportuno iniziare dai giochi, la sezione che rappresenta il cuore pulsante dell’offerta agli utenti.Che tu preferisca blackjack, roulette, baccarat, poker, sette e mezzo, o anche game show dal vivo, abbiamo studiato tutto il panorama italiano attuale per dare qualche altro riferimento concreto e aggiornato.Il blackjack in versione live è un. Si tratta di un gioco dal vivo che mantiene le caratteristiche principali del famosissimo game di carte: semplicità dell’interfaccia d’uso, ulteriormente valorizzata da alcune varianti del gioco “standard” come Split, Assicurazione e Double Down, oltre a una folta sezione informativa.Come nella versione classica, anche nei casino live le strategie di blackjack possono essere utilizzate per ridurre il vantaggio del banco. Per il blackjack nei casino live i nostri esperti consiglianoche propone più di un tavolo in italiano, con varie opzioni disponibili 24 ore su 24.La roulette evoca un'atmosfera incastonata nel mondo della cultura, della letteratura e anche del cinema. Parliamo di uno dei giochi “simbolo” del casinò, in cui la protagonista è sempre la pallina bianca che ruota libera, fermandosi solo per decretare l'esito finale della partita.. Uno dei motivi che ha spinto tutti i nostri esperti a scegliere questo sito è la quantità di opzioni disponibili, tra cui la roulette europea, quella americana, la francese, la versione VIP e quella Immersive (ognuna delle quali con regolamenti leggermente diversi e limiti minimi e massimi di puntata variabili).Il baccarat è un gioco forse meno noto in Italia che però è presente in moltissime piattaforme di gioco internazionali. Se vuoi scoprire di più, puoi valutare l’iscrizione a Netbet casinò live, che propone 14 versioni diverse di Baccarat live: lo scopo del gioco è fare 9 e superare il banco (in maniera simile a quanto avviene nel blackjack live).Il poker dal vivo offre diverse versioni e modalità di gioco. In alcuni casi è necessario scaricare un client, mentre in altre è sufficiente accedere al sito per giocare dal vivo. Oltre all'opzione classica europea, è possibile mettersi alla prova anche con il, su siti comeche garantiscono un ambiente di gioco sicuro , improntato ai principi di responsabilità.Una delle categorie più nuove e interessanti riguarda i game show. Si tratta di una sorta di ibrido che unisce il gioco e l’intrattenimento. In questo caso, non è tanto corretto parlare di dealer ma di un vero e proprio presentatore in carne e ossa, visibile chiaramente anche da smartphone.Ricordando che il divertimento deve essere sempre responsabile, nella tabella qua sotto, c'è una raccolta dei game show che si possono trovare più di frequente nei casinò dal vivo in Italia:Dream CatcherUna rivisitazione del classico della Ruota della Fortuna che i lettori più esperti avranno avuto modo di conoscere in TV. Le partite sono frequenti e i giri della ruota molto rapidi. L’interfaccia di gioco è semplice, anche se non è disponibile la modalità di prova. Comunque, piazzare le puntate non è un problema; i moltiplicatori di vincita contribuiscono a rendere l'esperienza ancora più varia e capace di sorprendere.Monopoly LiveUn game show basato sul celebre gioco da tavolo Hasbro, Monopoly. I simboli sulla ruota attivano il tabellone virtuale, portando a vincite con moltiplicatori a due o tre cifre, con il lancio dei dadi effettuato da Mr. Monopoly in “persona”.Crazy Time LiveQuesto gioco sviluppato e curato da Evolution (fra i brand più importanti nel settore), è ricco di effetti visivi e sonori, propone quattro modalità di gioco bonus oltre a moltiplicatori che possono portare a vincite fino a 20.000X la puntata iniziale (non bisogna dimenticare le probabilità di vincita indicate nei siti ADM). Anche se i tavoli di questo game show sono solitamente in lingua inglese, si tratta comunque di un’opzione apprezzata da alcuni utenti italiani.Mega Ball LiveUna versione innovativa del classico bingo con le palline colorate, che offre intrattenimento dal vivo. L'obiettivo è completare quante più linee possibile per aumentare le possibilità di vincita (come succede nella classica tombola delle vacanze di Natale coi parenti). In alcune sale online è possibile acquistare fino a 200 cartelle per partita.Sweet Bonanza Candyland LiveUn game show che mette al centro una ruota della fortuna ed è tutto caratterizzato da un'atmosfera colorata, ispirata ai dolciumi. Il gameplay prevede bonus che possono portare a vincite importanti con i moltiplicatori giusti.Football Studio LiveUn'esperienza immersiva (in lingua inglese su tutti i migliori casinò live italiani) per gli appassionati di calcio, capace di ricreare l’atmosfera che si respira solitamente allo stadio. Gli utenti possono piazzare scommesse sulla squadra di casa, in trasferta o su un pareggio e l’esito del “match” viene deciso dalle carte distribuite dal dealer (leggere attentamente le informazioni sul tavolo perché non c'è la modalità di prova).Dragon Tiger LiveUn gioco di carte semplice ma avvincente, molto apprezzato dai giocatori asiatici, in cui si punta su quale delle due carte, Dragone o Tigre, avrà il valore numerico più alto. Il regolamento di questo gioco prevede anche un’opzione di scommessa sul pareggio oltre a diverse altre puntate supplementari.Deal or No Deal LiveBasato sul famoso programma televisivo dei pacchi, è caratterizzato da una suspense costante. Il gioco richiede all’utente di decidere se l'offerta del banco è più alta o più bassa del valore contenuto nei pacchi.Spin a WinUn game show griffato Playtech con una ruota colorata composta da 53 segmenti e 8 simboli su cui scommettere soldi. In base allo stile di gioco, si possono scegliere diverse combinazioni come numeri dispari, pari o moltiplicatori.Per quanto riguarda i game show, il casinò online live scelto dai nostri esperti è quello di LeoVegas.Se la qualità e la sicurezza sono prioritari (e lo sono eccome!) per i online casinò live, è importante sottolineare come l’equità dei giochi dei siti dal vivo sia determinata anche dalla bontà del lavoro fatto dai service provider. Parliamo di aziende specializzate nello sviluppo di programmi (in questo caso dal vivo) ispirati alla roulette o al poker live, basati su soluzioni tecnologiche che abbiano le seguenti caratteristiche:Trattandosi di un settore all’avanguardia ad alto contenuto tecnologico, solo pochi colossi riescono a fornire giochi live di qualità. Ecco nella tabella qua sotto gli attori principali:I bonus online dei casinò live sonoofferti ai giocatori, che possono riguardare esclusivamente i nuovi iscritti o anche utenti già registrati. Questi bonus possono rientrare in varie categorie.Ad esempio, alcuni bonus possono essere assegnati in percentuale sul primo deposito del giocatore, permettendogli di aumentare il saldo iniziale. Altri possono essere offerti come, cioè una somma di denaro che i casinò offrono gratuitamente ai nuovi utenti al momento della registrazione (al compimento di una specifica azione, come la convalida dell’account tramite l’invio dei documenti).È fondamentale tenere presente che a tutti i bonus di casinò dal vivo sono associati dei requisiti di puntata, specificati nel dettaglio nel documento “Termini e condizioni”, che devono essere soddisfatti prima di poter ritirare le vincite.Quando si valutano i bonus per i casinò dal vivo, si dovrebbero considerare i seguenti fattori:Nei casino online dal vivo, i giocatori hanno l'opportunità di partecipare a vari giochi di carte da tavolo tradizionali e più moderni. Fra questi sono incluse varianti di poker, blackjack, roulette, ecc. Alcuni siti di casinò dal vivo possono offrire anche altri giochi meno noti in Italia come craps, sic bo o varianti uniche di altri giochi di carte da tavolo. La disponibilità di questi giochi può variare a seconda del casinò online live che si sceglie, quindi è consigliabile valutare la proposta di diversi operatori per scegliere quello più adatto alle proprie preferenze.Per una buona esperienza di gioco nei casinò dal vivo online, è essenziale disporre di una connessione internet stabile e veloce. Poiché i giochi dal vivo si basano sulla trasmissione di video in streaming in tempo reale, una connessione lenta o instabile può causare interruzioni o ritardi nel gioco, compromettendo la fluidità della partita (con tutte le conseguenze del caso tra frustrazione e impotenza). Idealmente, si dovrebbe utilizzare una connessione a banda larga o 4G/5G per assicurare un flusso continuo di immagini. Inoltre, si dovrebbe sempre verificare i requisiti di sistema del casinò online live per assicurarsi che il proprio dispositivo sia compatibile con il player che trasmette il video.Sì, molti casino online con blackjack live offrono bonus specifici per i loro giochi dal vivo. Le promozioni possono includere bonus sul deposito, bonus senza deposito, bonus cashback o promo speciali per determinati giochi. Tuttavia, è importante ricordare che tutti questi bonus sono spesso soggetti a termini e condizioni specifiche, inclusi requisiti di puntata che devono essere soddisfatti prima di poter ritirare le vincite ottenute con il bonus.