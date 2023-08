Scegliere il casinò online giusto può sembrare complicato, vista la grande quantità di piattaforme disponibili in Italia. Tra bonus, giochi offerti, sicurezza e affidabilità, sono così tanti i fattori da considerare che spesso ci si blocca e non si prende una decisione.

In questo articolo, parleremo dei migliori casinò online AAMS per fare definitivamente chiarezza. Se hai dei dubbi riguardo alla sicurezza e l’affidabilità dei portali di gioco online, devi sapere cosa significano AAMS e ADM.

AAMS sta per Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, un ente del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano che fino al 2012 ha regolamentato il gioco pubblico in Italia. Dal 2013, tale compito è passato all'ADM, ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito della fusione dei due corpi della Repubblica italiana.

L'AAMS, ora ADM, è responsabile della regolamentazione, controllo e supervisione del settore del gioco legale in Italia. Uno dei compiti principali è rilasciare licenze a casinò online e fisici, dopo aver verificato il rispetto di determinati criteri e standard di sicurezza.

Giocare in un casinò online autorizzato dall'ADM è l’unica strada da seguire per gli utenti italiani e i motivi sono tanti. Prima di tutto, un casinò con licenza AAMS/ADM garantisce l’equità dell’ambiente di gioco e l’affidabilità dei pagamenti di ogni vincita.

Inoltre, i casinò online autorizzati dall'ADM hanno l’obbligo di promuovere il gioco responsabile, offrendo agli utenti la possibilità di auto-escludersi o impostare limiti ai depositi. Infine, in caso di controversie, i giocatori possono fare riferimento all'ADM per risolvere eventuali problemi con il casinò, legati ad esempio ai pagamenti.

Lista casinò online AAMS

Fra le decine di operatori autorizzati, abbiamo selezionato solo i migliori casino online AAMS / ADM. Nel resto dell’articolo spiegheremo anche i motivi di tale scelta e i fattori presi in considerazione per stilare questa top 8.

Non si tratta di un semplice elenco di operatori autorizzati da ADM, ma di una lista aggiornata dei migliori siti, basata sui test effettuati dai nostri esperti nel 2023.

Come abbiamo valutato i migliori casinò online AAMS

Per una valutazione professionale e ponderata di un casinò online bisogna prendere in considerazione diversi fattori. La decisione non dovrebbe basarsi esclusivamente sul bonus di benvenuto o sulla presenza di alcune delle slot machine più famose.

I nostri esperti hanno elaborato un sistema di valutazione completo, che valuta i casino online italiani e stranieri sulla base dei seguenti aspetti.

Licenze e certificazioni

La presenza di concessioni da parte di enti affidabili non può mancare. Un casinò online AAMS deve essere in possesso di una licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), per assicurare legalità e affidabilità all’interno del suo sito.

Valutazione delle opzioni di gioco e bonus disponibili

Abbiamo anche valutato la varietà dei giochi offerti dai casinò e i bonus disponibili. Visto che non tutti gli utenti hanno gli stessi gusti, è importante proporre tanti giochi diversi. In aggiunta, i bonus possono fare la differenza, purché le condizioni siano chiare e trasparenti.

Metodi di pagamento sicuri e pratici

Le tipologie di pagamento offerte da un casinò online sono un altro aspetto che non può essere dimenticato. Abbiamo valutato sia la sicurezza dei singoli metodi, che la varietà. L’obiettivo è chiaro: i giocatori devono poter depositare e prelevare denaro in modo sicuro, rapido e conveniente.

Rispetto della normativa

Questo tema è legato alla presenza di una licenza AAMS, l’organo che controlla i casinò italiani. La conformità normativa significa che il casinò rispetta tutte le leggi e i regolamenti relativi al gioco online in Italia. Sono stati esclusi tutti i portali che possono comportare rischi significativi per i giocatori.

Analisi della sicurezza e dell'affidabilità

Abbiamo esaminato attentamente i casinò online dal lato della sicurezza dei dati e l’affidabilità dell’ambiente di gioco. Sono state analizzate le misure di sicurezza implementate per proteggere le informazioni personali e finanziarie dei giocatori, così come la reputazione del casinò sulla rete.

Selezione di giochi e software

La selezione di giochi e software utilizzati è un altro criterio importante. I migliori casinò online propongono giochi da casinò di alta qualità, curati da software provider affidabili e rinomati nel settore dell’iGaming.

Bonus e promozioni

Non poteva poi mancare un’attenta analisi dei bonus e delle promozioni offerte dai casinò online. In maniera rigorosa e scrupolosa, sono state considerate le condizioni di utilizzo e le eventuali restrizioni ai bonus. I migliori casinò offrono promozioni generose e comprensibili ai propri giocatori.

Servizio clienti

Un supporto clienti di qualità è un pilastro di ogni casinò online che si rispetti. I migliori portali di gioco forniscono assistenza in modo reattivo e professionale, per risolvere rapidamente qualsiasi problema o domanda degli utenti.

I migliori casino online bonus senza deposito

NetBet

Il nostro punteggio: 4.6

NetBet Casino, un portale di giochi online in italiano, sta guadagnando popolarità per il suo catalogo di giochi e per i ricchi bonus offerti ai nuovi utenti e ai giocatori già iscritti. Sebbene presenti alcuni difetti tipici delle piattaforme di gioco in crescita, offre un interessante bonus di benvenuto del 100% sul primo deposito, fino a 600 €, con ulteriori 200 free spin alla convalida del conto. Il sito è pienamente certificato dalla ADM, garantendo così un'esperienza di gioco sicura e legale.

Al momento, non esiste un programma di fedeltà specifico, tuttavia, l'abbondanza dei bonus offerti potrebbe non far sentire troppo questa mancanza. Il catalogo di giochi comprende una qualche centinaio di slot machine, compresi titoli con jackpot progressivi, roulette, blackjack, video poker e altri giochi da tavolo.

Nonostante questa varietà, la sezione di Netbet dedicata al casinò live potrebbe essere ampliata, prestando particolare attenzione ai tavoli in lingua italiana. In sintesi, NetBet Casino si presenta come un sito di giochi online promettente, con un buon potenziale per gli utenti italiani che cercano un casinò sicuro.

Pro:

valutazione su Trustpilot molto alta, ottime recensioni da parte degli utenti.

Contro:

grafica del sito un po’ da svecchiare.

Numero di licenza AAMS: 15015

Anno di apertura: 2001

Licenza AAMS / ADM: Sì

Metodi di pagamento disponibili: Visa, MasterCard, PayPal, Skrill, Neteller

Nazione di origine: Malta

Bonus disponibili: bonus di benvenuto da 200 € con 200 free spin aggiuntivi nei primi 10 giorni.

Deposito richiesto? Sì, per l’offerta di benvenuto.

Ha un'app per mobile? Sì, ma solo per le scommesse sportive.

Giochi disponibili: slot, blackjack, roulette, poker, scommesse, quick games, soft games, tavoli live.

Registrazione necessaria? Sì.

LeoVegas

Il nostro punteggio: 4.5

LeoVegas è un casino online autorizzato ad operare in Italia grazie alla licenza AAMS. Uno dei motivi principali che ci spinge a consigliare questo sito sicuro è l'offerta generosa di 50 giri gratuiti senza deposito e un bonus di benvenuto che può arrivare fino a 1.500 €.

Inoltre, il casino è stato riconosciuto come "Operatore online dell'anno 2020" e accetta metodi di pagamento molto usati in Italia, come Postepay. Nonostante al momento non sia attivo un sistema di supporto clienti tramite telefono, la piattaforma ci ha convinto per il gran numero di giochi da casinò live e da tavolo, accessibili anche tramite un'app mobile.

Oltre al bonus di benvenuto, sono disponibili diverse promozioni settimanali e un programma VIP che premia gli utenti più attivi e fedeli. LeoVegas è impegnata nel promuovere il gioco responsabile, offrendo strumenti per limitare i rischi per alcuni tipi di giocatori.

Pro:

ottima piattaforma mobile, sito veloce e facile da navigare.

Contro:

limiti di puntata troppo bassi.

Numero di licenza AAMS: 15011

Anno di apertura: 2012

Licenza AAMS / ADM: Sì

Metodi di pagamento disponibili: Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paysafecard, Paypal, Sofort.

Paese di origine: Svezia

Bonus disponibili: bonus di benvenuto casinò fino a 1.500 € + 250 free spins, bonus sulla ricarica settimanale, free spins immediati senza deposito, slot races.

Deposito richiesto? No, per i free spins senza deposito.

Ha un'app per mobile? Sì

Giochi disponibili: slot, blackjack, roulette, poker, tavoli live, ecc.

Registrazione necessaria? Sì.

JackpotCity

Il nostro punteggio: 4.4

JackpotCity è un nuovo casinò sicuro con licenza ADM, attivo sul mercato italiano dal 2022. Sebbene la sua selezione di giochi sia relativamente limitata con 368 slot e 10 giochi live, l'operatore collabora già con rinomati provider di software come Microgaming, NetEnt, Play'n GO e Pragmatic Play, garantendo quindi qualità e quel giusto pizzico di varietà.

Il casino offre un interessante bonus di benvenuto fino a 1.200 €, oltre a una pioggia di giri gratis nei primi 10 giorni dalla registrazione. I metodi di pagamento accettati sono numerosi, inclusi diversi e-wallet.

L'assistenza clienti è attiva via email e live chat dalle 10 alle 23. Una caratteristica apprezzabile di Jackpot City è la possibilità di giocare in modalità “Demo”, che consente ai giocatori di familiarizzare con le meccaniche delle slot machines prima di puntare soldi veri.

Tra le pecche, va segnalato che l'offerta di giochi potrebbe essere più ampia, che al momento non c’è un'app per i giocatori italiani e l'assistenza telefonica non è disponibile. Nonostante ciò, Jackpot City recupera punti con un programma VIP degno di nota e l’offerta di free spin con e senza deposito.

Pro:

tante slot con jackpot progressivi, bonus generosi

Contro:

non offre bingo e Gratta & Vinci.

Numero di licenza AAMS: 15243

Anno di apertura: 1998 (2022 in Italia)

Licenza AAMS / ADM: Sì

Metodi di pagamento disponibili: Visa, MasterCard, Skrill, Neteller, Paypal.

Nazione di origine: Malta

Bonus disponibili: bonus di benvenuto sui primi 3 depositi fino a 1.200 €, oltre a 120 free spins.

Deposito richiesto? No, per i free spins senza ricarica.

Ha un'app per mobile? Sì ma attualmente non è disponibile per gli utenti italiani

Giochi disponibili: slot, blackjack, roulette, poker, casinò live

Registrazione necessaria? Sì.

Betclic

Il nostro punteggio: 4.3

BetClic Casino è un operatore autorizzato con licenza ADM / AAMS nel settore del gioco online, attivo dal lontano 2005. Al momento, propone uno dei portfoli di gioco più ricchi, con oltre 800 titoli disponibili, tra cui 722 slot.

Tutti i nuovi utenti possono giocare in sicurezza e approfittare di un pacchetto di benvenuto fino a 1.000 € per le prime 3 ricariche, con un requisito di scommessa di 30x e 15 giri gratuiti.

A fronte di questi tratti positivi, il sito non offre assistenza telefonica e alcuni utenti hanno riscontrato problemi nel ritirare i fondi, almeno a giudicare dalle recensioni online. Nonostante ciò, è rispettato per la sua affidabilità, i tanti bonus disponibili e la varietà dei metodi di deposito.

Tra i giochi offerti, ci sono diverse slot con percentuali variabili di RTP, consultabili con trasparenza nella tabella pubblicata regolarmente sul sito. Inoltre non mancano le opzioni per gli appassionati di giochi da tavolo come blackjack, roulette, craps, baccarat e videopoker. La piattaforma, gestita dalla società maltese BetClic Limited, si adatta sia agli utenti desktop che mobile, offrendo un'esperienza di gioco intuitiva e fluida.

Pro:

sito dalla grafica moderna e pulita, buon servizio clienti.

Contro:

pochi tavoli in italiano nella sezione live del casinò

Numero di licenza AAMS: 15202

Anno di apertura: 2005

Licenza AAMS / ADM: Sì

Metodi di pagamento disponibili: Visa, Mastercard, PayPal, e bonifico bancario rapido (aggiunto da poco).

Paese di origine: Francia

Bonus disponibili: bonus di benvenuto del casinò fino a 1.000 € oltre a 15 free spin.

Deposito richiesto? Sì

Ha un'app per mobile? Sì

Giochi disponibili: slot, blackjack, roulette, poker, video slot, game show

Registrazione necessaria? Sì

Betway

Il nostro punteggio: 4.2

Betway è una piattaforma di gioco online sicura, gestita da Betway Limited con sede a Malta, che opera in forza della licenza ADM numero 15216. Questa concessione garantisce che Betway propone un ambiente di gioco sicuro attraverso la verifica dei giochi basati su RNG.

L'offerta di gioco comprende diverse categorie come slot machine, roulette, blackjack, videopoker, baccarat, giochi dal vivo, bingo, poker e scommesse, sviluppati dai fornitori di software molto importanti nel settore dell’iGaming, come ad esempio Microgaming, Big Time Gaming e Evolution Gaming.

Betway offre un generoso bonus di benvenuto fino a 1.500 € e 200 free spin (non senza deposito). La piattaforma mette a disposizione degli utenti tanti metodi di pagamento sicuri e affidabili come Mastercard, VISA e PayPal.

Per quanto riguarda il servizio clienti, Betway offre assistenza tramite live chat, in italiano, oltre a una sezione FAQ con risorse utili. Con oltre 320 giochi di alta qualità, la piattaforma si conferma sicura e conforme a tutte le leggi italiane in vigore: ecco perché per i nostri esperti è un’ottima scelta per gli appassionati di giochi online.

Pro:

tanti giochi fra cui scegliere, sito molto reattivo.

Contro:

non collabora con moltissimi software provider diversi.

Numero di licenza AAMS: 15216

Anno di apertura: 2006

Licenza AAMS / ADM: Sì

Metodi di pagamento disponibili: Visa, MasterCard, PayPal, Paysafecard

Nazione di origine: Malta

Bonus disponibili: bonus di benvenuto casinò fino a 1.500 €, oltre a 150 super spin e 50 giri gratis per le slot.

Deposito richiesto? No, per i 50 giri gratuiti di benvenuto

Ha un'app per mobile? Sì

Giochi disponibili: slot, blackjack, roulette, poker, scommesse, tavoli live, giochi da tavolo.

Registrazione necessaria? Sì.

StarCasino

Il nostro punteggio: 4.1

StarCasinò è un noto portale di gioco online, attivo in Italia dal 2010, che ha convinto i nostri esperti per la sua affidabilità e professionalità. In passato ha sponsorizzato importanti club calcistici, per rendere più famoso il suo brand a livello continentale.

Starcasinò è sicuro e offre tanti giochi diversi, oltre a un servizio clienti di grande qualità e un'interfaccia utente intuitiva. Il sito di gioco è autorizzato all’attività online in Italia dalla licenza AAMS, che ne conferma l'affidabilità.

Il sito offre bonus interessanti, tra cui free spin su Starburst accreditati dopo l’iscrizione. Le transazioni sono sicure e veloci, grazie ai tanti metodi di pagamento accettati per il deposito, tra cui Mastercard, Neteller e Paysafecard.

Il servizio clienti è disponibile attraverso vari canali, tra cui email, chat dal vivo e telefono. Nonostante l'ampia offerta, Star Casino non ha una sala poker dedicata o una sezione bingo, forse perché ha deciso di concentrarsi su ciò che sa fare meglio: fornire un'esperienza di gioco online di qualità e sicura per gli amanti delle slot machines e dei classici del casinò. Infine, StarCasinò offre un bonus di benvenuto che include 50 giri gratuiti su Starburst XXXtreme e un cashback del 50% fino a 2.000 € sulle slot online.

Pro:

ottimo servizio clienti, bonus di benvenuto innovativi

Contro:

si potrebbero offrire altri giochi, ampliando l’offerta

Numero di licenza AAMS: 15230

Anno di apertura: 2012

Licenza AAMS / ADM: Sì

Metodi di pagamento disponibili: Visa, MasterCard, PayPal, Postepay

Paese di origine: Regno Unito

Bonus disponibili: bonus di benvenuto cashback fino a 2.000 € + 50 free spins senza deposito.

Deposito richiesto? No, per i 50 free spins senza ricarica.

Ha un'app per mobile? Sì

Giochi disponibili: slot, blackjack, roulette, poker, baccarat, quick games.

Registrazione necessaria? Sì.

WilliamHill

Il nostro punteggio: 4.0

La piattaforma di gioco online William Hill è riconosciuta fra i leader mondiali nel settore dell’iGaming. Fondata nel Regno Unito nel 1934, è attiva in Italia dal 2011. La società si distingue per la sua lunga tradizione, il grande numero di tavoli live all’interno del suo casinò virtuale, l'interfaccia web user-friendly, la licenza AAMS e un bonus di benvenuto competitivo.

L'azienda riceve un'alta valutazione per la sicurezza, poiché garantisce pagamenti sicuri, protegge i dati sensibili con sistemi SSL su ogni deposito, e spiega tutte le promozioni con termini chiari e completi.

William Hill offre un bonus di benvenuto di 1.020 €, più 200 giri gratis. L'ampia offerta di giochi parte dalle slot ai giochi da banco, passando per poker e bingo, fino a un sofisticato casino live. Il servizio clienti è disponibile via chat dal vivo in italiano.

Sulla base dei dati raccolti, possiamo dire con sicurezza che William Hill non è solo un bookmaker storico nel campo delle scommesse sportive, ma anche un importante player nel mondo del gioco online, dato che mette a disposizione dei suoi utenti italiani più di 1.000 giochi tra cui centinaia di slot machines diverse e una sezione live fra le più note fra i casinò ADM.

Pro:

marchio storico, tantissimi giochi fra cui scegliere.

Contro:

l'interfaccia d’uso potrebbe essere ammodernata.

Numero di licenza AAMS: 15038

Anno di apertura: 1934

Licenza AAMS / ADM: Sì

Metodi di pagamento disponibili: Visa, MasterCard, PayPal, Skrill

Nazione di origine: Regno Unito

Bonus disponibili: bonus di benvenuto composto da 20 € in Game Bonus immediati, fino a 1.000 € di Bonus Cash e 200 Free Spin senza deposito alla convalida dell’account. Deposito richiesto? Sì Ha un'app per mobile? Sì Giochi disponibili: slot, blackjack, roulette, poker, casinò live, scommesse Registrazione necessaria? Sì



DAZNBET

Il nostro punteggio: 4.0

Dazn Bet Casino, entrato nel mercato italiano nell'autunno 2022, è una piattaforma di gioco online che vanta una sorprendente varietà di opzioni di gioco fornite da rinomati provider. Inoltre, il casinò offre un'esperienza utente moderna e curata, grazie alla sua grafica di alta qualità.

Il bonus di benvenuto è generoso, poiché si concretizza in una cifra pari al 100% sul primo deposito fino a un massimo di 500 €. Questa promozione viene distribuita in tre bonus progressivi sulle prime tre ricariche. Al momento, però, oltre a questa promozione, l'offerta di bonus aggiuntivi è limitata.

Chi cerca tanti titoli da scoprire, può provare oltre 300 slot machine, una selezione di roulette e un buon numero di tavoli live casino. Ecco perché, nonostante si tratti di un casinò nuovo in Italia, l'offerta di gioco di Daznbet è notevole, oltre che essere improntata alla sicurezza. Nonostante queste piccole limitazioni, Daznbet Casino offre un'esperienza di gioco molto buona nel complesso e per questo si merita di entrare nella nostra lista dei migliori casino online stranieri.

Pro:

casinò sicuro e nuovo, grafica molto azzeccata

Contro:

ancora poche informazioni a disposizione

Numero di licenza AAMS: 15210

Anno di apertura: 2022

Licenza AAMS / ADM: Sì

Metodi di pagamento disponibili per deposito e prelievi: Visa, MasterCard, Paypal, bonifico bancario.

Paese di origine: Italia

Bonus disponibili: bonus di benvenuto progressivo in 3 fasi fino a 500 € in totale.

Deposito richiesto? Sì

Ha un'app per mobile? Sì

Giochi disponibili: scommesse sportive live e pre match, giochi di carte e da tavolo, slot, tavoli live, totocalcio.

Registrazione necessaria? Sì.

Come identificare un casino online AAMS legale e sicuro

Oltre a leggere articoli dettagliati scritti da esperti, come questo, sui casinò ADM, si possono cercare alcune “prove” che possono indicare l’affidabilità di un sito e accertarsi così che sia autorizzato dall’AAMS.

Licenza AAMS/ADM

Il primo, e il più ovvio, segnale di un casinò online legale è la presenza di una licenza rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), ora nota come Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

I casinò italiani hanno interesse a mostrare questa licenza, anche solo per separarsi dalla concorrenza sleale dei siti “.com” stranieri e illegali. In questo senso, si può cercare il logo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel footer del sito, quasi sempre accompagnato da un numero di licenza. In altri casi, lo stemma dell’ADM è mostrato nella parte alta delle pagine del sito.

Crittografia dei dati

Un altro importante indicatore di sicurezza è l'uso della crittografia per proteggere i dati degli utenti. Un aspetto particolarmente rilevante per proteggere informazioni sensibili, relative ad esempio ai dettagli del pagamento.

Cerca l'icona del lucchetto sulla barra degli indirizzi del tuo browser, che indica che il sito utilizza un protocollo di sicurezza SSL (Secure Socket Layer). Questa tecnologia cifra i dati in modo che non possano essere letti o rubati durante la trasmissione. A seconda dei siti presi in considerazione, lo standard crittografico potrà essere a 128 o 256 bit (in entrambi i casi si tratta di soluzioni solide).

Politiche di gioco responsabile

L’ultimo indizio di un casinò online responsabile e legale è la presenza di strumenti e contenuti volti a promuovere il gioco responsabile. Parliamo di misure come limiti di deposito, promemoria sull’attività di gioco, autoesclusione, sospensione temporanea, ecc. per aiutare i giocatori a non farsi prendere dall’emozione e perdere il controllo mentre giocano.

I migliori casinò AAMS non dovrebbero limitarsi a questo ma anche fornire informazioni e link a organizzazioni di supporto per coloro che ritengono di avere un problema con il gioco, come il numero verde predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità, assolutamente gratuito per tutti i giocatori residenti in Italia.

Come verificare l'autorizzazione AAMS di un casino online

Come abbiamo visto, l’AAMS ora fa parte dell’ADM. Per questo motivo bisogna cercare lo stemma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sui siti ufficiali dei casinò online per verificare che sia sicuro.

Ma lo stemma potrebbe essere contraffatto, visto che i casi di spoofing di siti di scommesse e casinò online sono molto frequenti, visto l'aumento del cyber crime su scala globale. Per questo motivo, oltre a dare un’occhiata ai consigli raccolti più in alto, suggeriamo di controllare direttamente sul sito ufficiale dell’ADM, se un casinò online è stato autorizzato.

Se non sai bene come fare, segui questi step:

Vai sul sito ufficiale dell’ADM e apri la pagina https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/gioco_distanza/gioco_dist_concessionari.

Cerca manualmente il nome del dominio o il numero della licenza del casinò AAMS all’interno della lista ufficiale stilata da questo ente statale .

. Se preferisci, puoi cliccare su “Vai alla ricerca” per non doverti muovere fra le varie pagine, cercando invece il casinò a colpo quasi sicuro.

I giochi più apprezzati nei casino online AAMS

I casinò autorizzati dall’AAMS non sono solo sicuri ma offrono anche un enorme numero di giochi appartenenti alle categorie più apprezzate dagli utenti italiani. Oltre ai giochi da tavolo, completando l’iscrizione a un casino AAMS, potrai cimentarti con le seguenti tipologie di gioco online.

Poker

Il poker è uno dei giochi di carte più apprezzati e diffusi al mondo. Si tratta di un gioco strategico che richiede capacità mentali, un grande controllo delle emozioni e la giusta dose di fortuna. Le varianti che vanno per la maggiore nei casinò online italiani sono il Texas Hold'em, l'Omaha e quella europea classica a 5 carte. I migliori portali di gioco offrono diverse varianti, una poker room dedicata in cui sfidare altri utenti e tanti tavoli live in cui mettere alla prova le proprie capacità, con i giusti limiti minimi e massimi di puntata.

Migliori casino online AAMS poker Tratti distintivi William Hill Poker room scaricabile gratuitamente con tavoli cash e tornei diversi ogni giorno Netbet 2 tavoli live per il poker, oltre a 3 video slot dedicate al poker Jackpot City 4 tavoli live poker, di cui 1 in italiano dedicato al poker Texas Hold’em

Blackjack

Il blackjack è un altro gioco di carte molto noto e presente nei casinò online di tutto il mondo. Lo scopo è di ottenere un punteggio più vicino possibile a 21, senza “sballare”, battendo così il banco. All’interno dei casino online italiani si possono trovare solitamente varianti live, in cui l’utente sfida un dealer in carne e ossa, oppure alternative online, in cui il gioco è virtuale al 100% e viene gestito da un RNG, un generatore casuale di numeri sulla base di percentuali di vincita che devono rispettare i limiti di legge.

Migliori casino online AAMS blackjack Tratti distintivi Netbet 75 opzioni diverse fra casinò live e blackjack online tradizionale, molte delle quali utilizzabili gratuitamente in modalità di prova StarCasinò 28 opzioni con RNG, fra cui anche il cashback casino, 58 tavoli blackjack live con puntate a partire da 1 € fino a 10.000 € DAZNET Blackjack in formato “First Person” sviluppato da EVOLUTION, uno dei principali sviluppatori di software per il gioco legale a livello mondiale.

Roulette

La roulette è uno dei simboli più riconosciuti dei casinò. Si tratta di un gioco in cui conta molto la fortuna, in cui gli utenti possono puntare su un grande numero di caselle e scommesse diverse, provando a prevedere dove si fermerà la pallina lanciata dal dealer. Nel caso di offerte sulla roulette, le condizioni bonus vanno lette con attenzione per poter sfruttare al meglio la promozione.

Migliori casino online AAMS roulette Tratti distintivi WilliamHill Tante opzioni diverse fra roulette live, online e automatiche. In alcuni casi è anche disponibile un’offerta con cashback sulle roulette live. Betway 6 roulette diverse, fra cui 3 opzioni dal vivo e 3 controllate da un software RNG controllato da enti terzi e indipendenti come eCogra e iTech Labs Betclic 12 titoli live, a cui si aggiungono 12 titoli online, con tantissime varianti fra cui quella americana e quella europea, anche in formato demo gratis al 100%.

Bingo

Un gioco molto simile alla tombola, in cui al divertimento si unisce anche la socialità. Gli utenti possono infatti entrare all’interno di sale digitali, comprare le schede, assistere alle estrazioni e chattare con gli altri giocatori. Nel mondo del gioco digitale, il bingo ha quindi lo scopo di rappresentare un passatempo accessibile a giocatori di ogni tipo, senza richiedere troppo impegno mentale e senza causare stress.

Migliori casino online AAMS bingo Tratti distintivi WilliamHill L’unico fra quelli inseriti nella nostra lista dei migliori casinò AAMS a proporre ben 4 sale diverse, con numero variabile di cartelle acquistabili, valore per cartella e tema per dare varietà all’esperienza di gioco LeoVegas Tante slot machine ispirate al tema del bingo, con meccaniche di gioco variabili e tutte le info a disposizione degli utenti per RTP e volatilità StarCasinò Anche in questo caso il bingo viene declinato tramite diverse slot machines, con le quali è possibile ricevere il bonus cashback di benvenuto fino a 2.000 €

Slot machine

Le slot machine sono tra i giochi più semplici all’interno dei casinò online AAMS. I migliori siti sono stati valutati principalmente sulla base del numero di slot machine, sulla variabilità dei temi e delle meccaniche di gioco, oltre a una considerazione finale sul software provider che l’ha sviluppata. Se hai dubbi sul funzionamento della slot, contatta la assistenza clienti o provala in modalità demo, utilizzando crediti virtuali.

Migliori casino online AAMS slot machine Tratti distintivi LeoVegas 1.350 slot machine, tutte compatibili da mobile, con centinaia di opzioni fra jackpot, mega ways, cluster pays, ecc. Netbet Tantissime slot machine famose come Book of Ra deluxe e vari altri titoli sviluppati da Play’n Go ed Evolution Gaming StarCasinò Tantissimi titoli, filtrabili comodamente tramite un’interfaccia utente completa e video poker di ogni tipo, con slot race e jackpot molto alti

Metodi di pagamento sicuri per casino online AAMS

Nel mondo dei casinò online, la sicurezza e la rapidità delle transazioni finanziarie rappresentano due pilastri fondamentali per tutti gli utenti. Vediamo quindi le opzioni di deposito e prelievo più comuni e come garantire la massima sicurezza ad ogni transazione.

Ricorda che alcuni fun bonus deposito potrebbero essere erogati solo effettuando ricariche con certi metodi di pagamento!

Opzioni di deposito e prelievo

Le carte di credito e di debito, tra cui VISA e Mastercard , sono forse i metodi di pagamento più utilizzati nei casinò online. Si tratta di un metodo veloce e semplice, che permette di effettuare depositi e prelievi in modo pratico e immediato.

, sono forse i metodi di pagamento più utilizzati nei casinò online. Si tratta di un metodo veloce e semplice, che permette di effettuare depositi e prelievi in modo pratico e immediato. I portafogli elettronici, come PayPal, Skrill e Neteller, sono supportati da molti siti ADM e consentono transazioni rapide, sia per quanto riguarda i depositi che i prelievi.

Migliori casinò online AAMS Paypal Limiti di deposito con Paypal Netbet 10 - 50.000 € Betway 10 - Illimitato € WilliamHill 10 - 1.000 €

Il bonifico bancario , nonostante possa richiedere tempi più lunghi, rimane una scelta affidabile per depositi e prelievi, grazie alla sua sicurezza intrinseca e a limiti di prelievo più alti rispetto ad altre opzioni.

, nonostante possa richiedere tempi più lunghi, rimane una scelta affidabile per depositi e prelievi, grazie alla sua sicurezza intrinseca e a limiti di prelievo più alti rispetto ad altre opzioni. Le carte prepagate, come Postepay o Paysafecard , sono un'ottima soluzione per chi preferisce non condividere i propri dati bancari, proteggendo in maniera più efficace la propria privacy.

, sono un'ottima soluzione per chi preferisce non condividere i propri dati bancari, proteggendo in maniera più efficace la propria privacy. App: ci sono poi soluzioni moderne, dedicate al 100% agli utenti mobile come Apple Pay, Google Pay o Much Better che consentono di effettuare pagamenti e prelevare le vincite direttamente dal proprio smartphone. Oltre alla comodità e alla velocità tipica delle applicazioni digitali, queste soluzioni garantiscono anche alti standard di sicurezza grazie ai sistemi di autenticazione biometrici e a 2 o più fattori.

Sicurezza delle transazioni finanziarie

Indipendentemente dal metodo di pagamento scelto, è di importante garantire la sicurezza delle transazioni finanziarie.

La maggior parte dei casinò online utilizza la tecnologia SSL (Secure Socket Layer) per criptare le transazioni e proteggere i dati sensibili dei giocatori .

. Molti metodi di pagamento, come i portafogli elettronici e le app mobile , offrono un livello aggiuntivo di privacy, poiché non richiedono la condivisione dei dettagli bancari con il casinò.

e le , offrono un livello aggiuntivo di privacy, poiché non richiedono la condivisione dei dettagli bancari con il casinò. Scegliere casinò con licenza AAMS (oggi ADM) è fondamentale per garantire un ambiente di gioco sicuro ed equo. Questi casinò rispettano infatti rigidi standard di sicurezza e sono tenuti a proteggere i dati rispettando il GDPR .

. Ricorda, il gioco deve essere un'attività responsabile. Scegli sempre casinò online sicuri e non rischiare più di quanto tu sia disposto a perdere .

. Normativa anti-riciclaggio: i casinò AAMS pongono alcuni limiti sulla scelta dei metodi di prelievo, nel rispetto delle norme italiane pensate per contrastare il riciclaggio di denaro. Questo significa che un metodo di pagamento può essere usato per un prelievo solo se è già stato usato almeno in un'occasione per una ricarica.

Bonus e promozioni per i giocatori italiani

Nel mondo dei casinò online italiani, la competizione è così forte che l’importo dei bonus e delle altre promozioni sono diventati fattori essenziali per attirare nuovi giocatori e battere la concorrenza.

I giocatori italiani dei casinò con licenza AAMS (oggi nota come ADM) possono ricevere tanti bonus diversi, ognuno dei quali con caratteristiche e vantaggi unici. Vediamo quali sono i bonus più comuni e quali casinò offrono le migliori promozioni.

Casinò Bonus di benvenuto Free Spins Programma VIP JackpotCity 1.200 € di bonus casinò sui primi 3 depositi 120 giri gratis in 3 tranche Sì Betclic 1.000 € di bonus casinò su 3 tranche 15 non disponibile Betway 1.500 € di bonus casinò 150 super spin Sì, Elite Club

Bonus di benvenuto

I welcome bonus dei casinò ADM sono promozioni riservate esclusivamente a chi si iscrive per la prima volta al sito. Si tratta solitamente di bonus piuttosto alti, con requisiti di puntata variabili che indicano il numero di volte in cui la cifra promozionale deve essere giocata per poter essere prelevata.

Oltre ai bonus casinò, le promozioni di benvenuto possono prevedere giri gratis da usare alle slot machine o rimborsi. Le categorie suggerite di seguito possono quindi rientrare in questa tipologia oppure essere a sé stanti, messe quindi a disposizione di tutti gli utenti, anche se non si sono appena iscritti.

Bonus senza deposito

I bonus senza deposito, come dice il loro nome, offrono vantaggi e incentivi senza che debba essere effettuata una ricarica con denaro vero. In questo caso, l’azione qualificante che determina l’accredito del bonus no deposito può variare di caso in caso:

Automatica : per scelta del sito, senza chiedere nulla all’utente.

: per scelta del sito, senza chiedere nulla all’utente. Registrazione : al momento dell’iscrizione al casinò ADM, viene accreditato il bonus senza deposito immediato.

: al momento dell’iscrizione al casinò ADM, viene accreditato il bonus senza deposito immediato. Convalida: tutti i casinò AAMS hanno il dovere di legge di verificare l’identità dei propri utenti tramite la convalida. Bisogna quindi inviare una copia fronte e retro del proprio documento per farsi verificare l’identità. Una volta completata la procedura, alcuni casinò accreditano un bonus senza deposito.

Casinò Bonus Senza Deposito LeoVegas 10 giri gratis all’iscrizione + 40 free spins alla convalida dell’account di gioco StarCasinò 50 giri gratis alla registrazione DAZNBET Rimborso del 20% sulle perdite nette maturate al casinò AAMS

Giri gratuiti

I giri gratuiti, chiamati anche giri gratis o free spins, sono una forma di bonus che permette agli utenti di giocare alle slot machine gratuitamente senza dover utilizzare il proprio denaro.I free spins possono essere offerti come parte del bonus di benvenuto o nel corso di una promozione separata, e spesso possono essere utilizzati esclusivamente su specifiche slot machine.

Le vincite derivanti dai giri gratis vengono spesso accreditate sotto forma di bonus casinò, da giocare un numero variabile di volte per diventare saldo reale prelevabile.

Fun bonus casino

Quando si valuta un bonus del casinò bisogna anche prestare attenzione ai dettagli e al suo nome. Nel caso dei fun bonus, ad esempio, il requisito di puntata è spesso molto alto. In questo caso emerge più il carattere del divertimento (“fun” per l’appunto) rispetto all’effettiva opportunità di monetizzazione.

Il discorso cambia nel caso di cash bonus o real bonus casino che hanno invece un wagering pari a 1x e possono essere trasformati in soldi reali dopo aver rigiocato la cifra per una volta soltanto.

Bonus ricarica

I bonus ricarica (o bonus deposito) è destinato ai giocatori già iscritti al casinò e viene offerto quando si effettua un deposito qualificante, avente cioè importo superiore al limite minimo fissato nei T&C, tramite un metodo di pagamento accettato.

Solitamente, viene espresso in percentuale rispetto all’ammontare della ricarica. Ad es. un bonus deposito del 100% fino a 100 €, mette a disposizione degli utenti un bonus casinò di 100 € per tutte le ricariche di almeno 100 €.

Programmi fedeltà

Talvolta chiamati VIP club, i programmi fedeltà premiano i giocatori più fedeli e attivi, assegnando punti per ogni scommessa, puntata al casinò online o deposito effettuato. I punti accumulati durante il periodo promozionale possono essere convertiti in bonus, giri gratuiti o altri premi.

A seconda dei casi, i punti vengono calcolati su base mensile o annuale, con un sistema automatico a livelli che prevede moltiplicatori nel calcolo per incentivare l’attività sul casinò e premiare chi movimenta più denaro.

Promozioni settimanali o mensili

Molti casinò offrono promozioni periodiche che possono prevedere giri gratuiti, bonus deposito o tornei speciali. Queste offerte limitate nel tempo aggiungono un elemento di varietà all'esperienza di gioco e possono essere aperte a tutti gli utenti registrati, oppure esclusivamente ad alcuni iscritti selezionati attentamente.

Se sei un cacciatore di bonus, ti consigliamo di iscriverti a tutti i migliori casinò AAMS e giocare di volta in volta nel sito che mette a disposizione le migliori promozioni. Così potrai tirare fuori il massimo dalla concorrenza.

Tornei e competizioni

In modo simile ai bonus fedeltà i tornei, come slot race o tornei con montepremi, alcuni casinò organizzano delle competizioni a punti aperte a tutti gli utenti. Sulla base del numero di punti accumulati durante il periodo promozionale, si determinano i vincitori che possono aggiudicarsi premi giornalieri, settimanali o mensili.

Come in tutte le promozioni dei casinò, bisogna prestare particolare attenzione ai T&C per controllare se c’è un valore minimo della singola giocata per partecipare all’offerta.

Cashback

Il cashback è un rimborso delle perdite subite dal giocatore durante un determinato periodo promozionale. Serve a ridurre l'impatto delle perdite e offre un incentivo a continuare a giocare, accreditando un bonus casinò con wagering variabile (ma solitamente più basso rispetto a quello di bonus senza deposito o promozioni di benvenuto).

Il rimborso viene spesso accreditato entro poche ore dal periodo promozionale e il bonus va utilizzato prima della scadenza del termine, per evitare che venga annullato e si perdano così tutti i progressi fatti fino a quel momento nel playthrough.

Casino online AAMS vs casinò online non aams

Ma fra siti autorizzati dall’ADM e siti stranieri “.com” senza licenza che differenze ci sono?

Casino online AAMS

I casinò AAMS sono quelli che operano in forza di una licenza ufficiale rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia. Questa concessione per il gioco a distanza (sigla GAD) garantisce che il casinò aderisca a regolamenti e leggi rigorose che tutelano i giocatori.

Casino online non AAMS

I casinò senza licenza AAMS non sono regolamentati dalle autorità italiane. Si tratta quindi di piattaforme non certificate oppure che hanno ricevuto la licenza da un ente straniero. A seconda dei casi, ciò può tradursi in minori garanzie per i giocatori in termini di sicurezza, gioco responsabile e protezione dei dati personali.

Caratteristiche Casino Online AAMS Casino Online non AAMS Regolamentazione Rigorosamente regolamentato Potrebbe non essere regolamentato o ha ricevuto una licenza da un organismo straniero Sicurezza Elevata Variabile Protezione dei dati Massima conformità con le leggi italiane Potrebbe non essere garantita Gioco Responsabile Politiche di gioco responsabile Potrebbe non promuovere il gioco responsabile Metodi di pagamento sicuri Tanti metodi di pagamento sicuri e comuni in Italia Variabili Supporto clienti Assistenza professionale in italiano Solitamente in lingua inglese Offerte e promozioni Trasparenti e conformi alle leggi Potrebbero essere ingannevoli Legalità Totalmente legali in Italia Illegali in Italia, possono comportare sanzioni amministrative e penali ai giocatori e ai concessionari, fino all’oscuramento del casinò Tasse e imposte Le vincite sono nette perché i casinò AAMS si occupano dei doveri fiscali Le entrate illegali dovrebbero essere dichiarate Pagamenti Garantiti e rispettosi della normativa anti-riciclaggio Non garantiti, non c’è alcuna sicurezza che si riceveranno le vincite

Gioco responsabile

Il gioco online dovrebbe essere sempre responsabile. Con questo termine si fa riferimento a una filosofia che promuove un'esperienza di gioco equilibrata e sicura, basata su precetti chiari e condivisi fra tutti i casinò online AAMS.

"Responsabili Insieme" è un approccio che incoraggia una passione condivisa per il gioco, senza perdere mai il controllo.

Il gioco responsabile è essenziale per:

Prevenire la dipendenza e altri problemi di gioco.

Controllare le perdite, fissando limiti di spesa ragionevoli.

Mantenere il gioco come fonte di divertimento sano .

. Assicurare la conformità legale dei giochi per un ambiente di gioco sicuro, tramite controlli capillari da parte di enti indipendenti.

Fornire standard internazionali condivisi da organizzazioni come European Lotteries e World Lottery Association .

. Se hai domande o hai bisogno di aiuto, puoi trovare risposte e assistenza attraverso help center e link di supporto all’interno dei casinò ADM.

La promozione del gioco responsabile tutela anche i minori, grazie al controllo dell’identità degli iscritti, così da garantire l’accesso ai siti esclusivamente agli adulti.

I migliori casinò ADM mettono a disposizione dei propri utenti dei test di autovalutazione, che possono fornire un identikit dello stile del giocatore in pochi minuti, purché vengano fornite risposte oneste e trasparenti.

Strumenti utili per giocare responsabilmente

Affinché il Gioco responsabile non rimanga un concetto teorico, i migliori portali di gioco mettono a disposizione degli utenti diversi strumenti come:

Notifica settimanale : avvisi regolari sulle attività del tuo conto di gioco.

: avvisi regolari sulle attività del tuo conto di gioco. Movimenti del conto : possibilità di accedere ai registri con tutte le puntate, per un monitoraggio delle transazioni completo.

: possibilità di accedere ai registri con tutte le puntate, per un monitoraggio delle transazioni completo. Autolimitazione : imposta limiti sui depositi settimanali che possono essere modificati solo dopo aver fatto trascorrere 1 settimana.

: imposta limiti sui depositi settimanali che possono essere modificati solo dopo aver fatto trascorrere 1 settimana. Sospensione temporanea.

Autoesclusione : blocca l'accesso al conto di gioco in caso di problemi, notificando tutti i casinò AAMS, che avranno quindi il dovere di bloccare una tua eventuale iscrizione.

: blocca l'accesso al conto di gioco in caso di problemi, notificando tutti i casinò AAMS, che avranno quindi il dovere di bloccare una tua eventuale iscrizione. Reclami e servizi: ogni giocatore vede riconosciuti i propri diritti tramite i canali previsti dalla legge per inoltrare reclami o richiedere assistenza. Le procedure sono regolate dalla Carta dei servizi di ADM (ex AAMS).

Come registrarsi su un casino online AAMS

Effettuare l’iscrizione su un casinò online AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) non è difficile, sebbene la procedura possano subire qualche variazione fra un sito e l’altro.

Come abbiamo visto, i casinò con licenza AAMS sono sicuri perché sono gli unici portali che rispettano le normative italiane e propongono agli utenti del nostro Paese un ambiente di gioco sicuro. Se hai visto qualche offerta interessante nella nostra sezione dedicata ai bonus e vuoi iscriverti a un casinò ADM, ecco una guida dettagliata con tutti i passaggi e i requisiti necessari per registrarsi:

Scegli un casinò legale e autorizzato dall’AAMS: assicurati che il casinò sia certificato, cercando lo stemma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul sito, prima di verificare la presenza di una concessione GAD numerata sul sito ufficiale dell’ADM. Visita il sito web del casinò selezionato: naviga verso la pagina di registrazione, solitamenta raggiungibile con un semplice click su “Registrati” o “Iscriviti”. Compila il modulo di registrazione: inserisci le informazioni personali richieste come nome, cognome, data di nascita, indirizzo email e indirizzo di residenza, ecc. Crea un nome utente e una password sicura. Inserisci i riferimenti a un documento di identità valido: ti verranno chiesti i codici stampati sul documento, oltre ad altre info come data di emissione e scadenza, ente emittente, ecc. Convalida l’account: invia una copia leggibile fronte e retro del documento per completare la verifica dell’identità. Questo step è richiesto dalla legge e ha lo scopo di verificare che tutti gli iscritti abbiano almeno 18 anni. Accettare i termini e le condizioni: leggi attentamente i termini e le condizioni del contratto di gioco del casinò e fornisci tutti i consensi necessari per la creazione dell’account di gioco. Verifica dell'indirizzo email o del numero di telefono: potresti dover confermare il tuo indirizzo email o numero di telefono attraverso un link o un codice di verifica. Fissa i limiti di ricarica settimanali Effettua un deposito: se vuoi giocare con soldi reali, dovrai effettuare un deposito con uno dei metodi di pagamento supportati dal casinò online. Molti siti offrono anche bonus senza deposito con i quali è impossibile iniziare a giocare a rischio zero, scoprendo la proposta del portale.

Prima di completare questi step, assicurati di comprendere i requisiti fissati dall’ADM per iscriversi a un casinò online legale in Italia:

Età : devi avere almeno 18 anni.

: devi avere almeno 18 anni. Residenza : devi essere residente in Italia.

: devi essere residente in Italia. Documenti di identificazione: dovrai avere almeno un documento in corso di validità come carta d'identità, passaporto o patente di guida.

Come iniziare a giocare su un casinò AAMS ADM

Una volta completata la registrazione, è possibile iniziare a giocare. I migliori operatori AAMS che trovi nel nostro elenco sono stati selezionati anche per l’interfaccia utente intuitiva che ti guiderà nei tuoi primi passi.

Se dovessi incontrare qualche difficoltà, segui questa guida: