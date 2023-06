I siti dei casinò online più utilizzati

Migliori casinò sicuri in Italia: quali sono?

Fattori di sicurezza dei casinò online autorizzati in Italia

Tutela dei minori: i casinò devono implementare misure adeguate per prevenire l'accesso al gioco online da parte dei minorenni, come ad esempio la convalida dei documenti di identità forniti al momento della registrazione.

i casinò devono implementare misure adeguate per prevenire l'accesso al gioco online da parte dei minorenni, come ad esempio la convalida dei documenti di identità forniti al momento della registrazione. Sicurezza e privacy : lo scambio di informazioni sensibili e di carattere finanziario deve avvenire in conformità alle regole di sicurezza, utilizzando protocolli SSL (Secure Socket Layers) e certificati “https” per evitare che le informazioni finiscano nelle mani sbagliate.

: lo scambio di informazioni sensibili e di carattere finanziario deve avvenire in conformità alle regole di sicurezza, utilizzando protocolli SSL (Secure Socket Layers) e certificati “https” per evitare che le informazioni finiscano nelle mani sbagliate. Requisiti della piattaforma : nel caso in cui si tratti di web o app nativa, il software deve essere fornito tramite canali sicuri, il download deve essere affidabile e la procedura di installazione non deve ridurre lo standard di sicurezza dei dispositivi coinvolti.

: nel caso in cui si tratti di web o app nativa, il software deve essere fornito tramite canali sicuri, il download deve essere affidabile e la procedura di installazione non deve ridurre lo standard di sicurezza dei dispositivi coinvolti. Gioco responsabile: gli operatori che hanno a cuore la sicurezza devono fornire strumenti per contrastare la ludopatia. Buoni esempi in tal senso sono i limiti di deposito, la possibilità di sospendersi temporaneamente o autoescludersi dalla piattaforma, e offrire supporto ai giocatori con problemi di dipendenza.

gli operatori che hanno a cuore la sicurezza devono fornire strumenti per contrastare la ludopatia. Buoni esempi in tal senso sono i limiti di deposito, la possibilità di sospendersi temporaneamente o autoescludersi dalla piattaforma, e offrire supporto ai giocatori con problemi di dipendenza. Sistemi casuali RNG (Random Number Generator) : i generatori di numeri casuali utilizzati nei giochi devono essere conformi ai requisiti di legge, così da garantire in maniera sistematica tassi di ritorno al giocatore (RTP) che non devono scendere al di sotto del 90% (sulla base di rilevazioni trimestrali e a fronte di una base statistica di almeno 1 milione di giocate).

: i generatori di numeri casuali utilizzati nei giochi devono essere conformi ai requisiti di legge, così da garantire in maniera sistematica tassi di ritorno al giocatore (RTP) che non devono scendere al di sotto del 90% (sulla base di rilevazioni trimestrali e a fronte di una base statistica di almeno 1 milione di giocate). Contratto di gioco : i casinò devono proporre agli utenti un contratto di gioco chiaro, trasparente e leggibile, rispettoso dei criteri stabiliti dalla normativa italiana sul gioco online.

: i casinò devono proporre agli utenti un contratto di gioco chiaro, trasparente e leggibile, rispettoso dei criteri stabiliti dalla normativa italiana sul gioco online. Trasparenza nelle condizioni e nei termini : i bonus di benvenuto e le altre promozioni dei casinò online sicuri in Italia devono essere definiti da T&C chiari, facili da leggere e completi.

: i bonus di benvenuto e le altre promozioni dei casinò online sicuri in Italia devono essere definiti da T&C chiari, facili da leggere e completi. Transazioni finanziarie : è importante che qualsiasi passaggio di denaro, inclusi depositi e prelievi, avvenga in modo sicuro, veloce e affidabile, garantendo che i fondi dei giocatori rispettino la normativa anti-riciclaggio.

: è importante che qualsiasi passaggio di denaro, inclusi depositi e prelievi, avvenga in modo sicuro, veloce e affidabile, garantendo che i fondi dei giocatori rispettino la normativa anti-riciclaggio. Regolamentazione e licenza: i casinò autorizzati devono operare in conformità con la regolamentazione italiana e devono essere tassativamente in possesso di una licenza rilasciata dall'ADM, dimostrando di rispettare i requisiti di integrità e trasparenza (è stato valutato positivamente il ricevimento di licenze simili in altri Paesi).

Valutazione dei casinò online sicuri in Italia: i criteri oltre la sicurezza

Affidabilità: verifichiamo che i casinò selezionati siano affidabili, legali e regolamentati da autorità competenti nel settore del gioco online. Facilità di utilizzo: valutiamo l'usabilità del sito web, l'interfaccia intuitiva e la facilità di navigazione per garantire un'esperienza dell’utente piacevole e senza complicazioni anche su sito mobile o app nativa. Servizio al cliente: verifichiamo che sia disponibile un servizio clienti efficiente e raggiungibile attraverso diversi canali, in grado di rispondere alle domande e risolvere eventuali problemi dei giocatori in modo tempestivo e professionale. Pagamenti rapidi: analizziamo i tempi di elaborazione dei pagamenti, la varietà di metodi di deposito e prelievo offerti e la sicurezza delle transazioni finanziarie. L’ideale è avere a disposizione tanti metodi di pagamento sicuri, veloci e senza commissioni. Proposta di gioco: non ci dimentichiamo di valutare la varietà e la qualità dei giochi disponibili, a partire da slot machine, giochi da tavolo, tavoli live e altro ancora. Non solo quantità ma anche qualità! Promozioni: infine, valutiamo le offerte promozionali, i bonus di benvenuto e le promo ricorrenti proposte ai giocatori per differenziarsi dalla concorrenza.

I migliori casinò online sicuri in Italia nel 2023

LeoVegas (link dia ffiliazione): un casinò online con un'interfaccia user-friendly, molto adatto all’uso da mobile grazie al sito ottimizzato e responsive. La piattaforma offre bonus generosi, rinnovati ogni settimana. Netbet (link dia ffiliazione): casinò ADM online affidabile e sicuro, noto per la buona proposta di giochi, tra cui slot machine, giochi da tavolo e scommesse sportive. Betway (link dia ffiliazione): piattaforma che propone un'esperienza di gioco fluida e sicura, con un buon ventaglio di bonus e promozioni interessanti.



Migliori casinò online sicuri: giochi disponibili

Migliori casinò per slot machine

Leo Vegas: fondato nel 2016, Leovegas propone più di 500 slot machine con welcome bonus e promozioni dedicate. I titoli possono essere filtrati o ricercati tramite lo strumento specifico. StarCasinò: attivo in Italia dal 2013, StarCasinò offre 50 free spin alla registrazione senza deposito, oltre alla possibilità di testare tutte le slot in modalità demo con crediti virtuali.

Migliori casinò per roulette

LeoVegas: il sito si dimostra non solo sicuro ma anche qualitativo da questo punto di vista. Oltre a una buona selezione di roulette online, mette anche a disposizione un welcome bonus casinò per chi si iscrive per la prima volta. William Hill: attivo in Italia in forza di licenza GAD ADM, William Hill offre un buon numero di roulette online.



Migliori casinò sicuri per giocare a blackjack

William Hill: oltre a diverse opzioni ispirate al blackjack classico o più moderno, WH offre 20 € subito, fino a 1000 € di bonus sul primo deposito e 200 giri gratuiti alla verifica dell’account di gioco. Starcasinò: blackjack disponibile in varie sezioni, sia live che tradizionale, con limiti di puntata variabili per adattarsi a giocatori di ogni tipologia.



Come capire se un casinò online ha una licenza AAMS e quali altri fattori considerare



Cos’è l’ADM (ex AAMS)?

Controllare l’attività di gioco: l'ADM esercita il controllo sul settore online e nelle sale fisiche, interagendo con organismi di verifica terzi, oppure effettuando in prima persona test sul rispetto delle meccaniche di gioco e dell’RTP. Il Return to Player, ovvero la cifra che viene restituita ai giocatori sotto forma di vincita, per legge in Italia deve essere superiore al 90%. Licenze ADM: l'Agenzia concede licenze ai casinò online legali e ai siti di scommesse (concessioni GAD per il Gioco a Distanza). Tutela dei minori: l'ADM monitora il settore, affinché venga applicato il divieto di gioco online ai minori da parte di tutti i concessionari. Antiriciclaggio: l'ADM contrasta il riciclaggio di denaro attraverso il gioco, in conformità alle normative vigenti. In questa direzione si muove, ad esempio, la norma che non consente di usare un metodo di pagamento per il prelievo, qualora non sia già stato usato per una ricarica.



Cosa devono fare i casinò online sicuri per ricevere una licenza AAMS / ADM in Italia?



Requisiti stabiliti dall'Agenzia Dogane e Monopoli

Costituire una società di capitali in Italia. Documentare la disponibilità di risorse finanziarie e garanzie bancarie di almeno 1,5 milioni di euro. Installare una rete di server e strumenti tecnologici per la gestione dell'attività in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Dimostrare onestà e competenze manageriali. Pagare una quota fissa di 350.000 euro per la gestione amministrativa dell'ADM. Fornire tutte le informazioni necessarie a riprova della propria affidabilità.

Casinò ADM online sicuri vs stranieri

Casinò online sicuri (Autorizzati dall’ADM, ex AAMS) Casinò non autorizzati Transazioni sicure con crittografia SSL avanzata Rischio di furto di dati personali e finanziari riservati Certezza di poter prelevare le vincite Rischio di non poter riscuotere il proprio denaro dall’account di gioco Promozione del gioco responsabile Assenza parziale o totale di protezione del giocatore Protezione dei minori attraverso verifica dei documenti Nessuna tutela dei minori (convalida del documento non richiesta)

Come effettuare la registrazione in un casinò online sicuro

Seleziona un casinò legale: scegli uno dei casinò online legali e autorizzati, come quelli elencati in questa pagina e testati dai nostri esperti. Accedi al sito e avvia la registrazione: visita il sito del casinò e cerca il pulsante di registrazione. Di solito, si trova nella parte superiore (in alto a destra) della home page. Fornisci i dati richiesti: compila il modulo di registrazione con i tuoi dati personali, come nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail e numero di telefono. Verifica l'identità: Alcuni casinò online sicuri richiedono una verifica dell'identità per garantire la protezione dei giocatori e prevenire l'accesso ai minori. Potrebbe essere richiesto di inviare una copia di un documento di identità valido, come la carta d'identità o il passaporto. Imposta i limiti di deposito settimanali: come richiesto dalle misure di sicurezza sul Gioco Responsabile in Italia, dovrai impostare dei limiti di ricarica. Completa la registrazione: dopo aver fornito tutti i dati richiesti e impostato i limiti, completa la registrazione cliccando sul pulsante di conferma, accettando il contratto di gioco.



Casinò online sicuri - FAQ



Come si sceglie un casinò online sicuro?

Perché è importante scegliere siti ADM?

Si può giocare gratis sui migliori casinò sicuri italiani?

In questa pagina potrai trovare una comparazione deiper scoprire offerte, bonus e promozioni fra i più vantaggiosi in Italia. Una selezione che si basa su una valutazione dettagliata delle caratteristiche e delle offerte dei casinò, al fine di fornire informazioni utili ai giocatori interessati.I siti dei casinò online consigliati qui di seguito sono stati autorizzati dall’ADM (ex AAMS), l’organismo principale in Italia per la regolamentazione del gioco online. Sono stati presi in considerazione i giochi, le promozioni e i servizi per restituire una istantanea fedele del panorama iGaming online agli appassionati di gioco italiani. Una scelta ponderata e professionale per garantire il massimo standard di sicurezza ai nostri lettori.Ecco la prima lista, che elenca i casinò online sicuri più popolari in Italia, ovvero quelli che hanno raccolto fino a questo momento il maggiore interesse da parte degli utenti del nostro Paese:Scegliendo uno di questi casinò, potrai essere certo di trovarti in un ambiente sicuro e regolamentato, all’interno del quale vengono tutelati gli interessi di tutti gli utenti.Come già anticipato, quando si tratta di scegliere un casinò online sicuro in Italia, è fondamentale fare affidamento solo ed esclusivamente su siti autorizzati dall'. Noi abbiamo tenuto a mente questo dato, oltre a valutare altri fattori importanti, elencati nel resto della pagina.. L’obiettivo è chiaro: proteggere i minori, tutelare i giocatori più a rischio e garantire la privacy dei dati sensibili e delle informazioni di pagamento.Scegliendo uno di questi casinò sicuri e autorizzati dall'ADM, sarai certo di poter godere della massima protezione, nel pieno rispetto delle leggi italiane.Abbiamo preso in considerazione diversi fattori per valutare la sicurezza dei casinò online autorizzati dall'ADM in Italia. Si tratta di elementi fondamentali per garantire un ambiente di gioco protetto e affidabile:per un casinò digitale, ma ci sono anche altri aspetti da tenere in considerazione. Il nostro obiettivo è offrire ai giocatori informazioni dettagliate, di valore e di alta qualità.Di seguito, sono riportati i fattori che prendiamo in considerazione per selezionare i migliori casinò online nel 2023:La nostra lista dei migliori casinò online è il risultato di un'attentaelencati qua sopra. Vengono esclusi così i siti che non soddisfano i requisiti fissati dagli esperti del nostro portale.Sulla base di quanto detto finora, abbiamo stilato una panoramica di confronto dettagliato dei migliori siti di casinò online in Italia, valutando offerte, bonus e promozioni per aiutarti a prendere la decisione giusta.Nella lista qui sotto troverai una selezione dei. Per trasparenza, è bene dire chiaramente che alcuni dei link presenti in questo sito sono di affiliazione. Questo significa che, qualora tu decida di iscriverti a una delle piattaforme collegate, potrebbe essere riconosciuta una commissione al nostro staff, a riconoscimento del “passaparola”. Tutto questo, senza alcun onere aggiuntivo verso i lettori.Passiamo ora a una valutazione che si discosta leggermente dalla sola sicurezza dei casinò online, mettendo al centro dell’obiettivo la disponibilità e la proposta di gioco. Verrà effettuata una panoramica dei migliori siti per le principali tipologie di giochi che si possono trovare sulle piattaforme legali ADM.Scegliendo uno dei casinò sopra elencati, potrai testare, partecipare a bonus e promozioni interessanti, e vedere da vicino le meccaniche di gioco più diverse.La roulette è un altro dei giochi “simbolo” dei casinò online. Abbiamo valutato positivamente i siti che offrivano maggiori opzioni di gioco in tal senso, che proponevano la modalità demo e una descrizione completa delle modalità e dei regolamenti per gli utenti meno esperti.Prima di registrarti e iniziare a giocare, assicurati di leggere attentamente i termini e le condizioni specifiche riportate nel contratto di gioco con il casinò online sicuro da te scelto.Il blackjack online è uno deie stranieri. Grazie all'evoluzione della tecnologia, ora sono disponibili molte varianti del blackjack, come la multi-tavolo, la multi-mano o quella a mazzo singolo.Ecco la nostra selezione dei migliori casinò online per il blackjack:Quando si tratta di valutare un casinò online sicuro e autorizzato, ci sono alcune caratteristiche fondamentali da tenere a mente. Una delle prime cose da cercare è il, che viene mostrato sul sito del casinò (ad esempio in basso, in calce alla home page di Leovegas) e indica che l'operatore è regolamentato dall'Agenzia Dogane e Monopoli.Inoltre, è essenziale verificare il numero di licenza, che deve essere chiaramente visibile: sul sito ufficiale dell’ADM è possibile consultare l’elenco completo dei concessionari e dei siti tramite i quali è autorizzata l’attività legale in forza di tale codice (rappresentato da GAD + numero).L'ADM (fino a pochi anni fa AAMS), acronimo di, è l'organismo responsabile del controllo dei casinò autorizzati in Italia (ma anche dei siti di scommesse).Si tratta di unche svolge diverse funzioni precedentemente appartenenti al Ministero delle Finanze. Tra le sue competenze, l'Agenzia Dogane e Monopoli gestisce la fiscalità dei monopoli statali, compresi i tabacchi e il gioco legale online.L'ADM ha il dovere di agire in ogni istante nel rispetto dei principi di trasparenza tipici della Pubblica Amministrazione italiana. Fra l’altro, ha lo specifico scopo di:che desiderano ricevere una licenza AAMS devono dimostrare di avere determinati requisiti. Tale attività di screening è stata applicata a tutti i casinò online esistenti, oltre a quelli che desiderano effettuare l’ingresso nel settore.Il processo per ottenere la licenza e entrare nella lista dei casinò ADM è complesso e richiede investimenti tutt’altro che trascurabili. Una volta ottenuta l'autorizzazione, i casinò possono operare legalmente in tutto il territorio nazionale, anche a livello digitale.Per partecipare al processo di selezione per la concessione della licenza ADM, i casinò devono soddisfare i seguenti requisiti:Dopo aver dimostrato di poter soddisfare questi requisiti, i casinò possono partecipare alla gara di assegnazione delle licenze ed entrare nella lista dei casinò online AAMS. Una volta entrate in questa cerchia ristretta, le piattaforme saranno soggette a controlli periodici previsti dalla legge per garantire il rispetto della normativa italiana nel corso del tempo.Anche se non tutti i casinò stranieri sono sinonimo di inaffidabilità, bisogna ricordare che gli utenti italiani che decidono di iscriversi a queste piattaforme, oltre a correre il rischio di ricevere sanzioni pecuniarie, possono subire le conseguenze elencate qua sotto in un confronto diretto con i casinò ADM sicuri in Italia.Dopo aver visto gli aspetti principali per valutare la sicurezza di un casinò online in Italia, ecco una lista degli step da seguire per completare la registrazione:Puoi scegliere il miglior casinò online considerando la reputazione, l'affidabilità e la licenza AAMS.I casinò online autorizzati dall'ADM (ex AAMS) sono soggetti a controlli rigorosi. Questo organismo statale si impegna a garantire un ambiente di gioco sicuro e trasparente per i giocatori del nostro Paese.Sì, molti casinò online sicuri offrono la possibilità di giocare gratuitamente in modalità demo.In alternativa, è anche possibile optare per le piattaforme che propongono un welcome bonus senza deposito.