Pierluigi Casiraghi, ex-attaccante di Lazio e Juventus, ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato degli attaccanti che calcano i campi della Serie A. Da ex-bomber a bomber, c'è un preferito: "Immobile è il marcatore più decisivo del calcio italiano. Ha tante continuità e la sua permanenza, così come quella di Milinkovic-Savic, fa sì che la Lazio possa provare anche quest'anno a ritagliarsi un posto tra le prime quattro".

RONALDO - "E' arrivato per aiutare i bianconeri nel salto di qualità, ma dubito che farà 40 gol a stagione come succedeva al Real Madrid. Le difese della Serie A sono diverse da quelle della Liga. Chi con lui in avanti? Io dico Mandzukic: Mario lavora bene senza palla, sa giocare bene di sponda e ce lo vedo ad aiutare il portoghese come faceva Benzema negli anni passati".



GLI ALTRI - "Il Milan, con l'acquisto di Higuain, si è assicurato uno dei migliori bomber del campionato. Il Pipita è sempre una garanzia, fa reparto da solo. Anche quest'anno farà tanti gol. Milik e Belotti? Gli infortuni hanno frenato la loro ascesa, ma il primo ha tutto per diventare un big e il secondo, se in forma, non ha molto da invidiare ai suoi colleghi. Magari già quest'anno..."



L'INTER - "Lautaro Martinez mi piace molto, ha bisogno di un po' di tempo per capire il calcio italiano. I nerazzurri, con il Napoli, sono i principali candidati al ruolo di anti-Juve"