L’uomo del momento ha sorpreso un po’ tutti, anche uno come Pierluigi Casiraghi. L’ex ct dell’Under 21 ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “E’ un talento naturale di grandissima qualità, che sorprende per forza aerobica e fisica: per questo fa già la differenza. La personalità? E’ la caratteristica principale del talento. Lui ha tutte queste doti e può giocare in tanti ruoli. Zaniolo è un “unicum” negli ultimi 20 anni, sicuramente ha colpi da big. L’Inter ha sacrificato un tesoro”.