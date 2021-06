Per due anni ai box, dopo la scelta delladi provare a mixare risultati e bel gioco conprima epoi, senza ottenere l'effetto sperato, l'allenatore toscano è tornato sulla panchina bianconera,Ma il suo nome, oggi, salta fuori anche per vicende extra campo: come riporta la Verità, infatti, sono partite numerose segnalazioni per pagamenti dall'estero, in particolar modo da una società maltese accusata di raccolta illecita di giocate e di rapporti con la 'ndrangheta ( QUI i dettagli ).Allegri si è già difeso, facendo sentire la sua voce: "Con riferimento alle notizie pubblicate sul mio conto in data odierna, mi dichiaro con assoluta fermezza del tutto estraneo a qualsiasi attività illecita o irregolare e, tanto meno, a qualsiasi operazione violativa della normativa sull'antiriciclaggio".Le norme della Figc parlano chiaro: ", direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle,". L’articolo 6, al comma 2, estende il divieto di scommettere anche ai soggetti dell’, ai, aie aidelle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile. Sugli altri sport, dal basket ai cavalli, dal nuoto al rugby, un tesserato calcistico può invece regolarmente scommettere.- Un soggetto che scommette in eventi della federazione a cui partecipa ecco cosa rischia: "L’eventuale violazione dell’articolo 6 (commi 1 e 2) comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00".