Arthur Melo ha rotto in maniera completa con il club, nelle sue ultime settimane al Barcellona: come riporta Sport,il centrocampista brasiliano neo acquisto della Juve ha deciso di rompere definitivamente con i blaugrana, non presentandosi per i test di Coronavirus programmati proprio in queste ore dai catalani



IL BARCELLONA PENSA ALLE VIE LEGALI - Nessun permesso speciale, ma nonostante questo ha annunciato alla dirigenza di non voler più far parte della rosa restando in Brasile anziché tornare per le final 8 di Champions League, per poi rientrare a fine agosto e unirsi alla Juve: mossa che ha spiazzato totalmente il Barcellona, che adesso studia così le possibili misure con cui sanzionare il calciatore per il mancato rispetto del contratto in scadenza solo a fine stagione e minaccia di portarlo in tribunale.