Importante successo del Lipsia nella disputa sul trasferimento di Jean-Kévin Augustin. Nel gennaio del 2020, il club della Bundesliga aveva prestato l'attaccante francese al Leeds, con obbligo di riscatto fissato a 21 milioni di euro in caso di promozione in Premier League.​

Gli inglesi, raggiunta la massima serie, si sono rifiutati di versare la cifra pattuita, in quanto la condizione succitata era venuta a mancare a giugno, un mese dopo l'effettivo salto di categoria, causato dallo slittamento dei campionati dopo lo scoppio della pandemia. "Siamo felici che la FIFA ci abbia dato ragione in prima istanza", ha detto Florian Scholz, dirigente commerciale dell'RB Lipsia.



Attualmente Augustin è in prestito al Nantes.



La FIFA però, come detto, ha dato ragione al Lipsia in prima istanza e al momento il Leeds sarebbe costretto a pagare una multa essendosi rifiutata di pagare la cifra prevista per il riscatto di Augustin. Lo riporta Transfermarkt.