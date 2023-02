Il Siviglia rompe il silenzio e con un comunicato ufficiale manifesta la propria preoccupazione e indignazione per i dati che vengono diffusi attraverso i media in merito al cosiddetto ‘Caso Negreira‘, che ha visto coinvolto il Barcellona. Di seguito la nota del club.



“Pochi giorni dopo che le informazioni sul cosiddetto “caso Negreira” sono arrivate all’opinione pubblica, il Sevilla FC desidera mostrare la sua preoccupazione e indignazione per i dati che, giorno dopo giorno, sono stati rivelati attraverso i media, mettendo in chiaro come sia assolutamente necessario andare a fondo della questione per fare chiarezza sull’accaduto, e, nel del caso, identificare le opportune responsabilità.



La gravità dei fatti fino ad oggi noti, che mettono in discussione o sollevano dubbi sull’integrità delle competizioni calcistiche spagnole, porta anche il Sevilla FC a chiedere pubblicamente alla Lega e alla RFEF, essendo la RFEF anche la massima autorità del collegio arbitrale, che, quando sarà il momento, promuovano e compaiano in tutti i procedimenti che potrebbero derivare da questo caso una volta terminate le indagini.



Infine, è desiderio del Sevilla FC affermare che, al di là dei club e delle loro istituzioni, i tifosi di tutte le squadre meritano rispetto, ed è responsabilità dei dirigenti favorire il contesto necessario affinché l’onestà delle competizioni a cui partecipiamo sia mai messo in discussione”.