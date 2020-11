Non solo il caso Ibrahimovic, da EA SPORTS arriva una precisazione anche sulle indiscrezioni, circolate nelle ultime ore, secondo cui per riportare David Beckham su Fifa EA abbia offerto un contratto da 40 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro) in tre anni allo Spice Boy: "Abbiamo visto i report sui termini del nostro accordo per riportare David Beckham in EA SPORTS FIFA. Non divulghiamo dettagli specifici, ma possiamo assicurarvi che le cifre riportate vengono completamente sensazionalizzate attraverso segnalazioni irresponsabili e non sono in alcun modo accurate".