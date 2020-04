È ciò che ha fatto il New York Times con un articolo del suo giornalista di punta in materia d'inchiesta sullo sport, Tariq Panja. Pubblicato in data 22 aprile 2020, il testo è accompagnato da un titolo eloquente: “”.in carica, la nazione trasversale che taglia le divisioni politico-culturali in patria e si espande all'estero come il più forte elemento identitario presso la vasta diaspora lusitana. Una forza che i concorrenti calcistici in patria descrivono come intoccabile. Del resto, di quale sia il rapporto fra il club encarnado e le istituzioni del suo paese è data testimonianza fin dall'incipit dell'articolo firmato da Panja.Vi si riferisce infatti l'aneddoto riguardante il, come facilmente si apprende dalle foto che egli pubblica nei propri profili social. Il giudice si fa ritrarre in tribuna allo stadio Da Luz o per strada mentre esibisce la sciarpa del Benfica, con una maglia rossa che in entrambe le immagini s'intravede sotto il giubbotto e sembra proprio quella indossata in partita dalle Aguias. E non è ancora tutto. Perché altremostrano alcuni post con cui il giudice commenta i fatti del campionato portoghese. Considerazioni daperso dagli encarnados al termine di una gara caratterizzata da episodi contestati. In quei post il giudice parla di un ritorno ai tempi di “Apito Dourado” e della “fruta”.secondo quanto sostenuto dagli inquirenti (“fruta para dormir”). Insomma, commenti che se espressi da un tifoso qualsiasi non desterebbero interesse, ma che se scritti da un giudice segnalano una grave questione di opportunità.E il fatto che Paulo Registo metta un like a questo commento è inopportuno non soltanto perché egli è un giudice, ma anche e soprattutto perché egliFra l'altro, quello intentato a Rui Pinto è un processo che i dirigenti del Benfica seguono con grande attenzione. Sia perché molte rivelazioni di Football Leaks hanno coinvolto il club encarnado, sia perché non è mai stato del tutto chiarito se Rui Pinto sia dietro un'altra grande operazione di divulgazione di materiali segreti, che in questo caso haMotivo? Dopo essere stata inserita nel team ha scoperto una condizione di possibile incompatibilità.Stando a quanto dichiarato dalla giudice Leitão all'organo giudiziario competente,E a questo punto, con un collegio in cui due giudici su tre hanno chiesto dispensa, resta da capire come si comporterà l'autorità giudiziaria portoghese chiamata a sciogliere il nodo. Di sicuroQuestioni procedurali che troveranno una soluzione. Non trovano invece soluzioni le questioni legate ale ciò va perfettamente in armonia con quanto sostenuto nell'articolo del New York Times firmato da Tariq Panja. E per rendersene conto basterebbe guardare chi popola la tribuna autorità in occasione delle partite giocate al Da Luz: magistrati e banchieri, parlamentari tanto maggioranza quanto d'opposizione e finanzieri, avvocati di grido e funzionari di polizia.Invece non mostrano remore a farsi fotografare su quel palco i due politici più potenti di questo scorcio di storia portoghese:. Difficile riscontrare una concentrazione altrettanto elevata non soltanto in Portogallo (dove pure le tribune autorità di Porto e Sporting sono ottimamente frequentate), ma anche all'estero. E nell'osservare certi quadretti rimane irrisolto ilChe accoglie con disappunto il fatto di vedere tale status dichiarato attraverso le colonne del quotidiano più influente al mondo.. E il tono della risposte è costantemente polemico, a tratti malmostoso. Magari sarà anche a causa di uno stato d'animo emotivamente alterato che gli avvocati, nel testo, si lasciano scappare una formulazione sulla quale tocca intervenire e correggere Uno scandalo che richiede un racconto a sé. Provvederemo nel prossimo articolo. Per il momento basta dire cheForse ancora col metodo delle palline.(1. continua)@pippoevai