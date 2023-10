Gerald Darmanin ha promesso di ritirare i suoi commenti su Karim Benzema qualora il calciatore postasse un messaggio di cordoglio su Twitter sull'assassinio di Dominique Bernard. Questo il nuovo messaggio del ministro dell'Interno francese che è tornato sul polverone scatenato dalle sue recenti dichiarazioni. Il politico aveva legato l'attaccante dell'Al-Ittihad all'organizzazione terroristica dei 'Fratelli Musulmani', dopo che questi aveva mostrato vicinanza sui social alle persone coinvolte dai bombardamenti a Gaza.



LE PAROLE - "Il signor Benzema vuole dimostrare la sua buona fede? Potrebbe farlo in pochi minuti davanti a 20 milioni di persone che lo seguono (su X, ex Twitter). Basterebbe che commemorasse anche lui la morte di Bernard (il professore di francese di Arras ucciso da un giovane radicalizzato, ndr), lo facesse allora ritirerei le mie parole", ha dichiarato il politico a BFMTV. "Benzema twitta selettivamente e voglio sottolineare ancora quanto siano pericolose organizzazioni come i Fratelli Musulmani e l'Islam radicale. Non capirlo significa essere ingenui". Dopo le prime accuse, il calciatore ha fatto sapere di essere pronto a sporgere denuncia contro il ministro.