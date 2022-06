In attesa che venga fatta definitiva chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla sua tragica morte e che venga fissata una nuova data per il processo che lo avrebbe visto come principale imputato per esercizio abusivo dell'attività finanziaria e riciclaggio,Dalle pagine de Il Corriere della Sera e de La Repubblica emergono infatti, dall'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy (che avrebbe investito 6 milioni di euro) all'ex juventino Patrice Evra, il primo a sollecitare - nel marzo 2020 - i pm romani Alessandro Di Taranto e Gianbattista Bertolini ad indagare sulle truffe del broker attraverso la società Kidman Assett Management., dopo averne messi a disposizione 18.668.000. Nel febbraio 2020, il fratello di Conte aveva presentato una richiesta scritta di rimborso dei capitali sottoscritti alla Kidman, senza ricevere alcun tipo di riscontro e scatenando, amico di vecchia data di Bochicchio. "Allora, Antonio, questo lo conosco da quarant’ anni, è una delle presone più simpatiche e brillanti che abbia conosciuto in vita mia. Secondo me se non sistema tutto da un momento all’altro l’arrestano", dice Malagò.- ". Posso dirti una cosa? Magari dico una stupidaggine,, prova a spiegare il numero uno del Coni, che l'11 luglio 2020 aveva avuto un contatto con Bochicchio prima che questo fuggisse dall'Italia, facendo perdere le sue tracce fino all'arresto avvenuto l'8 luglio 2021 a Giacarta. "– riferisce Bochicchio -. Lui lavora a Londra nella nostra società (la Kidman, ndr), comunque non c’è nessun problema neanche là.Tu digli: ho parlato con Massimo, è tutto ok". Secondo le indagini degli inquirenti, il broker romano sarebbe arrivato a far sparire circa mezzo miliardo di euro, un tesoro sul quale le Procure di Milano e Roma stanno provando a fare luce.