Il Messaggero - Bove e il caso defibrillatore: il Governo prova a cambiare il regolamento, contatto con la Federazione Medici

Continua a tenere banco il caso relativo al possibile ritorno in campo e alle modalità con cui farlo di, che nella gara tra Fiorentina e Inter in programma l’1 dicembre scorso, era stato vittima di un terribile malore al cuore sul campo di gioco del Franchi e che lo ha costretto, nei giorni successivi, ad un intervento chirurgico per l'installazione di un defibrillatore interno.- In concomitanza con il Festival di Sanremo, il: “Voglio capire se c’è modo di rivedere i protocolli medico-sanitari italiani e se ci possano essere soluzioni che consentano anche a chi ha avuto il suo problema di tornare in campo”. Come riportato da Il Messaggero Abodi si sta muovendo concretamente con la Federazione Medici Sportivi al fine di provare ad ammorbidire l'attuale regolamento ed equiparare lo statuto sportivo italiano a quello internazionale: ci sarebbe infatti già stato un contatto con il Presidente FMSI Maurizio Casasco, con cui è previsto un incontro.

- Il cambiamento non sarebbe ovviamente ad personam, ma generalizzato per tutti questi casi., il Messaggero sottolinea comunque diverse criticità: l’ostacolo principale per il ritorno all’attività agonistica del classe 2002 è rappresentato dalla valutazione delle patologie cardiache pregresse dell’ex Roma, che vanno oltre il via libera all'utilizzo del defibrillatore interno.- Un altro ostacolo è rappresentato dalla: il campionato d’oltremanica ha sempre permesso ai giocatori di praticare, anche con dispositivi sottocutanei (basti pensare al caso di, successivo al malore verificatosi durante Euro 2020 durante la sfida tra Danimarca e Finlandia) ma nelle ultime settimane sono state avviate riflessioni per adeguarsi a loro volta alla normativa vigente in Serie A.