Caso Brescia, in arrivo deferimento e penalizzazione: tutti gli scenari fra playout e Serie B a 21 squadre

Ile il conseguente caos nato in questo post-stagione della Serie B 2024/25 sta per vivere una forte accelerazione. Secondo quanto riportato da Sportitalia la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha scelto di usare il pugno duro edche comporterebbe la retrocessione diretta in Serie C e il riordinamento della classifica e dei posti destinati ai Playout per non retrocedere.Nella giornata di ieriper rispondere all'accusa, mossa dalla Covisoc e al centro dell'indagine, di aver saldato i contributi fiscali e previdenziali relativi ai mesi da novembre 2024 a febbraio 2025 con crediti d'imposta rivelatisi inesistenti. Secondo il Giornale di Brescia i legali dello studio Tonucci di Roma hanno scelto la via della memoria scritta invece dell'audizione in presenza perché:Cellino e il Brescia confermano che sono stati acquistati per un porto di 1.572.712,05 euro crediti di imposta per 2.042.755,35 euro dalla Alfieri SPV Srl del 25enne di Avellino Gianluca Alfieri.

Sempre secondo Sportitalia l: fra oggi e domani mattina arriverà il deferimento con penalizzazione, poi ci sarà lIl secondo grado si svolgerà a stretto giro di posta entro il 1e in quella settimana verranno posizionati poi iretrocessione. Tutto finito? No perché a fine mese toccherà al Collegio di Garanzia del Coni a pronunciarsi.Il club lombardo,che vorrebbe dire, di fatto, retrocessione dato che la distanza in classifica dalla zona retrocessione a fine campionato era di soli 2 punti (43 contro i 41 della Sampdoria).

- Le gare deiper evitare la retrocessione programmate in origine per il 19 maggio e per il 26 maggio sono stateCon il Brescia salvo il doppio scontro avrebbe visto protagonisti, ma con il cambio di classifica, se approvato, i gialloblu sarebbero a tutti gli effetti salvi mentre i granata si ritroverebbero a giocare i playout contro la, retrocessa sul campo e ripescata dalla penalizzazione.esistono, vanno rispettate" ha commentato il presidente FIGC Gravina che di fatto ha escluso così regole ad hoc che congelino il meccanismo di promozione/retrocessione mantenendo 22 squadre in Serie B per la prossima stagione. Ce, di conseguenza, se i ricorsi del Brescia venissero accolti dopo che il playout fosse giocato, l'unica opzione che rimarrebbe sul tavolo sarebbe quella di ampliare il prossimo campionato cadetto a 21 squadre ripescando proprio i lombardi.