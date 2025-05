Caso Brescia, Cellino trova l'accordo con l'Agenzia delle Entrate. Cosa succede con i playout

Getty Images

I possibili sviluppi della Serie B e il caos generato dalla vicenda che ha coinvolto ilsembrano destinati a complicarsi ulteriormente. Oggi sono rimbalzate dalla Lombardia alcune voci relative ad un presunto accordo che Massimoavrebbe trovato con l'Agenzia delle Entrate, per sanare la propria posizione fiscale. Al patron delle Rondinelle era stato contestato il presuntosui compensi di calciatori e staff per la scadenza del 16 febbraio. Da qui era scaturito il deferimento ai danni del Brescia.Secondo la versione di Cellino, il Brescia sarebbe statoLa storia del 'Gruppo', protagonista della vicenda, è particolarmente torbida: si tratta di una società nata ad ottobre 2024, senza dipendenti e con un solo amministratore, lo stesso proprietario. Il gruppo che avrebbe truffato l'imprenditore ed ex patron di Cagliari e Leeds era in mano a Gianluca Alfieri,e senza nessuna operazione nota all'attivo nell'ambito, ossia la cartolarizzazioni dei crediti. Non esisteva neppure un sito internet della compagnia. Adesso i legali di Cellino sarebbero riusciti a dimostrare la buona fede del patron, che ha più volte sostenuto pubblicamente di essere stato vittima di una truffa

La notizia delle ultime ore è che il Brescia e Cellino avrebbero. Dalle parti del Rigamonti sperano che questa possa rivelarsi un'arma in più in vista dell'udienza presso il Tribunale Federale di domani. La speranza del Brescia sarebbe quella di dimostrare la buona fede, unendo alle tempistiche anche l'accordo trovato con l'Agenzia, e convincere così il Tribunale a spostare la penalizzazione di 4 punti alla prossima stagione. Strada possibile?ha spiegato a Calciomercato.com l'avvocato Matteo, esperto di giustizia sportiva.

Domani quindi il Brescia affronterà il processo sportivo.Le parti terze interessate, quindi in primis il Frosinone, poi Salernitana e Sampdoria, molto probabilmente darebbero battaglia per difendere i propri interesse.Un primo grado favorevole al Brescia, infatti, farebbe sfumare la salvezza diretta del Frosinone, e farebbe ritrovare alla Salernitana come avversari i ciociari, e non più la Samp. La situazione dei campani potrebbe complicarsi ulteriormente di fronte ad una penalizzazione 'ridotta'. Se al Brescia dovessero essere comminati ad esempio i famosi 2 punti, il playout diventerebbe Salernitana-Brescia.

La Sampdoria resta attendista e guardinga in merito alla vicenda. Da Bogliasco i blucerchiati non si espongono, dopo le parole di qualche giorno fa di Manfredi (“Il playout è una questione di dignità. Se confermata la situazione del Brescia, il playout è una situazione dovuta alla Samp, che manifesta e certifica una stagione fallimentare dalla quale dobbiamo sicuramente ripartire. Favoritismi alla Samp? Ho il dovere di proteggere la mia squadra. Se confermato, la Sampdoria deve giocare i playout”). Il Doria quindi si sente danneggiato dalla vicenda: la Samp vuole potersi giocare le chance di una permanenza in C, sul campo o in aula.

Martedì 27 maggio, a margine della fase finale dei Giochi della Gioventù allo stadio Olimpico a Rooma ha parlato anche il Ministro dello Sport, che tra le righe ha lasciato intendere la possibilità di un intervento 'politico': "Noi ci augureremmo che le società non cadessero nel tranello di qualche scorciatoia, perché il dato fondamentale è che. Ci confronteremo con la Federazione cercando di trovare una soluzione lasciando alla Federazione stessa quel che è possibile lasciare all’autonomia federale. Non siamo vogliosi di intervenire legislativamente - ha aggiunto Abodi - questo. L’ho detto nei giorni scorsi, condivido la scelta prudente da parte della Lega di B perché sarebbe stato peggio chiudere la graduatoria, celebrare i playout e poi avere un riscontro in contraddizione da parte della giustizia sportiva. Si tratta di aspettare pochi giorni, auspico che si arrivi a una determinazione che permetta di chiudere la stagione". In quale modo, è ancora tutto da capire