Caso Clostebol, Sinner commenta la squalifica: "Mi tormentava da quasi un anno, ho accettato l'offerta della Wada"

E’ notizia dell’ultima ora: Jannik Sinner e la Wada hanno trovato un accordo riguardante il caso Clostebol. Il tennista italiano è stato squalificato per i prossimi tre mesi (la squalifica durerà sino al 4 maggio, ciò significa che il numero uno al mondo potrà disputare sia gli Internazionali d’Italia che il Roland Garros previsti per quel mese) e tornerà ad allenarsi solo a partire dal 13 aprile.Lo stesso Sinner ha voluto commentare la notizia della squalifica e dell’accordo trovato fra le parti:. Ho sempre accettato di essere responsabile della mia squadra e ritengo che le rigide regole della Wada siano una protezione importante per lo sport che amo. Su questa base ho accettato l'offerta della Wada di risolvere il presente procedimento sulla base di una sanzione di tre mesi".

Anche il legale di Sinner, Jamie Singer, si è detto rassicurato della fine di questa vicenda: ". La Wada ha confermato i fatti stabiliti dal Tribunale Indipendente. È chiaro che Jannik non aveva alcuna intenzione, non era a conoscenza della situazione e non ha ottenuto alcun vantaggio competitivo. Purtroppo, gli errori commessi da alcuni membri del suo team hanno portato a questa situazione".