In Spagna in queste ultime ore si sta scatenando un vero e proprio caso, raccontato da AS. Quello legato a Isaac Cuenca, attaccante ex Barcellona. Lo spagnolo, dopo aver rescisso il suo contratto con l’Hapoel Be’er Sheva, quest’estate si è allenato con la squadra della sua città natale, il Reus, in attesa di una chiamata da squadre più blasonate. Nessuna offerta è arrivata: così Cuenca ha deciso di accettare l’offerta del Reus. La Liga però è convinta che il giocatore avrebbe guadagnato più del minimo salariale (77.000 euro) attraverso un accordo “esterno” per dare a Cuenca un ingaggio molto più alto. La AFE (Associazione dei calciatori spagnoli) sta pensando di scioperare nella giornata del 29 e 30 settembre, proprio quando dovrebbe andare in scena il derby di Madrid.