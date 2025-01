Caso Dani Olmo, altro no dalla Federazione: il Barcellona si mette nelle mani del Governo

Nuovo aggiornamento dalla Spagna in merito al tesseramento per la seconda metà di stagione dei due giocatori, un altro rifiuto che complica nettamente i piani della società blaugrana, che potrebbe ricorrere ala giustizia sportiva e a quella ordinaria come ultima spiaggia per risolvere la situazione.- Come riporta Marca,, confermando così quanto già fatto sapere dalla. Nonostante ciò, il club blaugrana nella serata di ieri aveva fatto trapelare un cauto ottimismo fino alla serata di ieri.

- Secondo quanto appreso dal quotidiano spagnolo la(Federazione spagnola) non ha ricevuto alcuna nuova documentazione da parte del club guidato da Joan Laporta in merito alla vendita deidel nuovo Camp Nou a due società del Medio Oriente, operazione che avrebbe garantito al Barça circaconsentendo così di rispettare i limiti imposti dal regolamento della Liga sul monte ingaggi.- La situazione è bloccata e conferma quanto Liga e Federcalcio hanno sempre ribadito negli ultimi giorni: la data limite per la richiesta di nuove registrazioni era il 31 dicembre scorso e da allora per i blaugrana non si sono registrate novità. Il tempo per il percorso codificato dalle due istituzioni calcistiche è terminato, ma per il Barcellona non sono finite le possibilità di ottenere il tesseramento di Dani Olmo e Pau Victor,

- Il Barça ora ha due strade che può percorrere e la prima - che sta prendendo sempre più quota - è quella di mettersi nelle mani del Governo. I blaugrana possono rivolgersi alaffinché prenda una decisione in merito, ma prima devono ricevere un rifiuto ufficiale da parte della Federazione e della Liga al nuovo tesseramento dei due giocatori.Da quel momento, evidenzia Marca, il Barcellona si metterà nelle mani del CSD che potrebbe entrare in scena poiché si tratta di una. Si tratterebbe di richiedere una nuova licenza e il CSD avrebbe un ruolo chiave, a patto che i catalani rispettino il Fair Play Finanziario.

- Un'altra situazione chiave per il futuro del Barcellona è il rispetto dellaimposta dalla Liga,. Nelle prossime ore il club blaugrana dovrebbe rientrare nei parametri grazie ai circa 28 milioni di euro riconosciuti da un gruppo di investitori per lo sfruttamento dei posti VIP del Camp Nou. Il club potrebbe destinare tutto il denaro incassato dalle vendite a nuovi acquisti.Qui tuttavia scatterebbe il paradosso:. Le due situazioni infatti sono slegate una dall'altra nonostante si tratti dello stesso regolamento, poiché come detto il limite per quest'ultima condizione è ormai passato.