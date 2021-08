Un avvio di campionato difficile per Dazn, emittente che si è assicurata i diritti tv della Serie A per il triennio 2021/2024, con la trasmissione di tutte le 10 gare per giornata, di cui 7 in esclusiva. L'esordio, però, è stato tutt'altro che perfetto, con numerosi problemi - e conseguenti critiche - lungo tutto lo Stivale. Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu, spiega all'Adnkronos: "I disservizi di Dazn della prima giornata di calcio sono molto gravi. Per questo motivo, nei prossimi giorni, presenterò un'interrogazione alla Camera per chiedere un intervento del governo. Milioni di persone devono fare i conti con la necessità di munirsi di un apposito decoder per poter vedere le partite del campionato di serie A. Come se non bastasse, chi non è dotato della fibra per la connessione, rischia di assistere a gare che vanno a intermittenza, quando va bene, visto che in alcuni casi ci sono stati blocchi prolungati. Le segnalazioni degli utenti non necessitano di ulteriori commenti. Peraltro questa stagione è iniziata, giustamente, con la limitazione della capienza degli stadi a causa della pandemia di Covid. Inevitabilmente l'offerta televisiva per il calcio diventa ancora più importante. Gli abbonati devono poter usufruire di un servizio all'altezza dei costi e dell'importanza del campionato. La politica non può derubricare la vicenda come una questione secondaria. Per questo motivo è necessaria una risposta del governo".