Ieri la FIGC ha comunicato il deferimento dell'ormai ex portiere del Napoli Pepe Reina, dell'ex difensore Paolo Cannavaro, di alcuni dirigenti azzurri e dello stesso club per responsabilità oggettiva. La Gazzetta spiega cosa rischiano: "Deferite Napoli, Sassuolo e Palermo per responsabilità oggettiva, ma probabilmente i club se la caveranno solo con una ammenda. Discorso diverso per Cannavaro, se l’impianto accusatorio dovesse reggere è alto il rischio di una inibizione di diversi mesi, estendibile a Uefa e Fifa. Discorso simile, ma con sfumature diverse, per Pepe Reina, prossimo milanista: per lui la Procura potrebbe chiedere uno stop più breve. Il processo di primo grado, al Tribunale federale nazionale, andrà in scena nelle prossime settimane"