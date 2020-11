Ieri è andata in scena via web l’udienza per il ricorso presentato dalla Roma riguardo la decisione di assegnare la vittoria a tavolino per 3-0 al Verona. Come riportato da Leggo, la decisione definitiva della Figc dovrebbe arrivare tra oggi e domani, ma i giallorossi sembrano essere ottimisti. Durante l’incontro, durato più di due ore, l’avvocato Conte ha ribadito ancora una volta come il mancato inserimento di Diawara nella lista over 23 sia stato un errore commesso in buona fede, che non ha quindi portato alcun vantaggio al club. Recuperando il punto perso la Roma volerebbe a 15 punti in classifica, a -2 da Milan capolista. Si aspetta ancora anche l’esito del ricorso del Napoli contro lo 0-3 assegnato alla Juventus.