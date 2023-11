. E' quanto emerge dalladi Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra. I ricavi da sponsor e diritti tv per l'Inter sono cresciuti di 14 milioni di euro, passando dai 93,5 milioni al 30 settembre 2022 ai 107,5 registrati al 30 settembre 2023, con una. In dettaglio, i ricavi dai diritti tv UEFA nel primo trimestre sono saliti di 12,5 milioni grazie alla crescita del ranking storico, ai ricavi per la finale giocata nell'edizione 2022/23 di cui una parte sono stati pagati nel corso del primo trimestre e il fatto che nel primo trimestre 2022/23 la UEFA avesse trattenuto 2,5 milioni dei 4 di sanzione per il settlement agreement sul Fair Play Finanziario; inoltre, in termini di diritti tv, i nerazzurri hanno incassato anche 1,5 milioni in più dai diritti tv della Serie A grazie alle entrate in crescita per la Lega.. I ricavi sono passati da 19,7 a 19,6 milioni di euro, ma nel primo trimestre della stagione 2022/23 il club nerazzurro contabilizzava anche 6 milioni dall’accordo con Digitalbits, poi cancellati interamente dai ricavi dal club nerazzurro visti i mancati pagamenti. "Escludendo i 6,0 milioni di ricavi contabilizzati nel primo trimestre dell’anno precedente legati a Digitalbits, i Ricavi da Sponsorizzazione della Maglia sono aumentati di €2,5 milioni a €3,7 milioni principalmente grazie al nuovo contratto di sponsorizzazione della maglia firmato con Paramount+, al contratto di sponsorizzazione di manica con eBay e l’accordo con U-Power per il retro della maglia", si legge. Inoltre, i ricavi dall'accordo con Nike sono passati da 3,1 a 5,3 milioni nel primo trimestre (+70%) visto il nuovo accordo da 21,25 milioni di base con il brand statunitense. Infine, i ricavi da sponsorizzazione UE/Globale sono aumentati di 1,7 milioni (+30,7%) da 5,6 milioni a 7,4 milioni principalmente grazie ai nuovi contratti firmati e/o rinnovati (come, tra gli altri, quelli con LeoVegas, Enel, Mastercard e Banca BPER), mentre i ricavi da sponsorizzazioni regionali/naming rights sono rimasti in linea (0,8 milioni rispetto a 0,9 milioni).- Un paragrafo importante del documento riguarda la questione, con aggiornamenti sulla causa legale intentata nei confronti dell'ex main sponsor nerazzurro, il cui contratto è stato rescisso per insolvenza. Si legge: Come descritto nei nostri precedenti resoconti,in rispetto delle tariffe contrattuali dovute e dei premi di risultato relativi al contratto di sponsorizzazione in essere tra le due parti da settembre 2021 (nella stagione sportiva 21/22 come Official Global Criptovaluta e Sleeve Partner e nelle stagioni dal 22/23 al 24/25 come Global Main Partner di maglia). Inizialmente abbiamo reagito rimuovendo i loghi del partner (Digitalbits) dal nostro sito web, cartelloni pubblicitari e maglie delle squadre del settore giovanile e femminile, continuando a garantire visibilità sulla parte anteriore della maglia da gioco della prima squadra di calcio maschile. Alla fine di aprile 2023 abbiamo preso la decisione di sospendere con effetto immediato l'esecuzione del contratto di sponsorizzazione anche in relazione alla visibilità frontale sulla maglia da gioco della prima squadra di calcio maschile e ordinare il pagamento immediato di eventuali importi in sospeso dovuti contrattualmente a tale data (inclusi i bonus legati ai risultati) – ovvero 31,4 milioni di euro, di cui 1,6 milioni di euro relativi alla stagione sportiva 21/22 stagione sportiva e 29,8 milioni di euro relativi alla stagione sportiva 22/23., dichiarando il contratto di sponsorizzazione risolto per mancata prestazione da parte di Zytara Labs. Al fine di proteggere nostri interessi, con il supporto di uno studio legale esterno,, tenendo anche nella dovuta considerazione i costi connessi alle rispettive alternative previste e le concrete possibilità di ottenere dallo sponsor le somme da questi dovute ai sensi del suddetto accordo.e stiamo attualmente procedendo con gli adempimenti necessari per comunicare correttamente la decisione alla controparte".