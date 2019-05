In attesa di capire se sarà ancora Massimiliano Allegri a sedere sulla panchina la prossima stagione, in casa Juventus scoppia il caso Dybala. Nella notte il fratello e agente della Joya, Gustavo, ha parlato ​al programma argentino "Futbolemico" di Radio Impacto Córdoba, sfogandosi sul futuro dell'ex Palermo: "Ci sono molte possibilità che Paulo se ne vada da Torino. Ha bisogno di cambiare, era molto a suo agio in Italia ma ora non lo è più".



'NON È L'UNICO' - Gustavo Dybala ha poi continuato: "Diciamo che Paulo non è più a suo agio e felice, come molti altri giocatori della Juventus non stanno più bene. Non è l'unico che se ne andrà. Problema con Ronaldo? No, fuori dal campo nessun problema con Cristiano. I problemi sono in campo: Paulo è giovane, deve giocare".