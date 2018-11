Ricordate Eriberto che rivelò poi essere Luciano? Era il 2002 e l'ex esterno di Chievo, Bologna e Inter ammise di aver cambiato identità ed età anagrafica, nascondendo di avere quattro anni in più di quanto dichiarati. In India è successo più o meno lo stesso con Gourav Mukhi.



Attaccante del Jamshedpur, è stato squalificato per 6 mesi perché, come riporta il Times of India, dichiarò di essere nato il 4 maggio 2002 e di avere quindici 16 anni: si è scoperto poi, dopo l'ammissione del giocatore, che di anni ne ha ben 28, 12 in più.