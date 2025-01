Caso falconiere Lazio, Lotito: "Più grave questo episodio del saluto romano"

Getty Images

Non si placa la rabbia diper l'episodio che ha coinvolto l'ex falconiere della: "".Continua la bufera in casa biancoceleste dopo ilL'uomo non ha ancora lasciato Formello per motivi di salute e oggi dovrebbe incontrare Lotito, ma il presidente è ancora su tutte le furie e non torna sui propri passi. Il numero uno laziale è intervenuto nella serata di ieri a La Zanzara, in onda su Radio 24, ed è tornato sulla vicenda: "Sono 20 anni che cerco di estirpare alcune cose da questo ambiente.. C’è pure la Curva che ha fatto un comunicato pesantissimo contro Bernabé. Mica penserete che gli ho chiesto io di fare questo comunicato".

- Lotito aggiunge che la società proverà a tutelarsi: "Non posso mandare nelle scuole con i bambini uno che fa una cosa del genere. Se era lucido va internato.. Hanno perso la testa sia lui che l’urologo Antonini (il dottore che lo ha operato, ndr). Il medico che ha usato Bernabé per farsi pubblicità. Infatti, sono aumentate le richieste per operazioni di quel tipo. Nel contratto che hanno sottoscritto con noi è precisato che chi non rispetta l’etica del club viene mandato via".

- Il presidente biancoceleste prosegue: "Bernabé ha parlato del rapporto aperto, ha detto che fa sesso con più donne. Come lo mando nelle scuole uno così? Andasse in un casino e facesse il rappresentante del casino. Non alla Lazio.".- Infine, a domanda di David Parenzo sulche Juan Bernabé aveva rivolto al pubblico nel 2021 - costata una sospensione al falconiere, ma non l'allontanamento -, Lotito ha risposto: ". Parenzo, comprati una squadra, pagati un falconiere e decidi tu cosa è più grave. Nessuno contesta a Bernabé l'operazione. Ma non può associare queste sue volontà e azioni, alla Lazio".

- In conclusione, Lotito sull'che al momento non volerà più prima delle partite dei biancocelesti: "Non ci sono problemi, troveremo una soluzione. Ci sono mille possibilità. Con Lotito il risultato è sempre garantito".