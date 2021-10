La Fiorentina esulta in questo inizio di partita contro il Cagliari per il vantaggio siglato su rigore concesso tramite il var per un fallo di mano di Keita. Un episodio che però ha dato spazio all'ennesimo capitolo della polemica legata a Dusan Vlahovic che finora era stato il rigorista designato di Vincenzo Italiano, ma che da oggi potrebbe non esserlo più.



Sul dischetto si è infatti presentato il capitano di giornata Cristiano Biraghi che ha spiazzato Cragno per il vantaggio andando poi ad esultare sotto la curva. Vlahovic dopo una prima rimostranza ha incoraggiato il compgno e festeggiato con lui, ma ha scelto di continuare ad applaudirlo restando in campo e non proseguendo la corsa con i compagni sotto la curva dei tifosi viola da cui è stato anche timidamente fischiato ad inizio gara.