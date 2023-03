Dello spinoso caso dello stadio Artemio Franchi di Firenze si occupa questa mattina La Nazione provando a interpretare anche quella che è la posizione della Fiorentina sulla questione dopo i recenti sviluppi: "La Fiorentina continua il proprio mutismo tattico, ma è rimasta spiazzata da alcune dichiarazioni del sindaco Nardella: si aspettava in particolare risposte e non indicazioni che lasciano in sospeso molti aspetti, compreso quello del trasloco della squadra durante il restyling del Franchi. Non solo: una frase di Nardella in particolare ha fatto sobbalzare Commisso a settemila chilometri di distanza: «Nessun privato si è reso disponibile a intervenire su questo stadio». Il club viola non è intervenuto attraverso una risposta ufficiale, che potrebbe arrivare in futuro, anche se continua a prevalere il rispetto della diplomazia, ma certamente ha accolto con grande sorpresa la dichiarazione del sindaco"