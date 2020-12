Il giornalista e opinionista di Sky Sport Paolo Condò è tornato sulla frattura tra il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini e il capitano Alejandro Gomez, commentando le parole dell'l'argentino che ha voluto lasciare sui social un messaggio sibillino rivolto ai tifosi nerazzurri: “Parlo con grande dolore, la storia racconta che oltre a Percassi le altre gambe del tavolo sono Gasperini e Papu Gomez".



DECIDE IL CLUB. "Gasperini non è stato possibilista, ha detto che deciderà la società lasciando capire che margini per ricucire non ci sono.Nel calcio i risultati sanano moltissimi problemi, se malgrado questo non ci sono i compromessi vuol dire che è successo qualcosa di gravissimo. E il post di Gomez lo conferma. Le alternative ci sono, ma Gomez è stato davvero l’anima della squadra”.