Mentre su Twitter e sul web infuria la polemica sulle parole rilasciate dal tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini a La Gazzetta dello Sport- "Il giorno prima della partita di Valencia stavo male, il pomeriggio della partita peggio"-la società bergamasca risponde confermando la sua fiducia al mister di Grugliasco. Oltre a precisare che i protocolli sono stati tutti rispettati, i Percassi stanno pensando di prolungare il contratto all'allenatore dei nerazzurri.



LA CLAUSOLA E L'ANNIVERSARIO- Come riporta TuttoSport infatti, il matrimonio tra Gasperini e Bergamo scadrà solo il 30 giugno 2023 ma sull’ultimo anno di contratto è stata inserita una clausola a favore dell’Atalanta per un ulteriore prolungamento dell’accordo. Patron Antonio Percassi infatti non ha mai fatto segreto di sognare un contratto a vita per Gian Piero Gasperini all'Atalanta e dopodomani, in occasione del decimo anniversario di presidenza nella società orobica, potrebbe essere il giorno giusto per sottoscrivere questo regalo. Da quando, nell'estate del 2016, Gasp è alla guida dell'Atalanta, la squadra ha preso casa in Europa e ha raggiunto la finale di Coppa Italia.