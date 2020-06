Sembrano un paradosso, ad oggi, le accuse rivolte dal club valenciano al tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, reo-a parer loro- di aver messo a rischio la salute dello staff spagnolo presentandosi in campo il 10 marzo con i sintomi del coronavirus. Peccato che, stanchezza e spossatezza, non bastino a fare una diagnosi, anzi, e a parlare col senno di poi siano tutti bravi.



NESSUN DISTANZIAMENTO A VALENCIA- Il vero dato di fatto, come ricorda Tuttosport, è che nei giorni precedenti la gara a Valencia migliaia di persone si radunavano per le vie della città celebrando le Fallas e, la stessa sera dei quarti di finale, fuori dal Mestalla altrettanti tifosi si ammassavano per fare il tifo ai giallorossi. Risulta quindi più probabile che il tecnico dell'Atalanta il virus l'abbia contratto proprio nella città spagnola, dato che proprio quattro giorni dopo inizia ad accusare alcune linee di febbre e che, in contemporanea, i casi di positività a Valencia subiscono un'impennata.