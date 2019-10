Djamel Belmadi, commissario tecnico dell'Algeria, è intervenuto ai microfoni di Si Gonfia la Rete per parlare dell'esclusione di Faouzi Ghoulam: “A Ghoulam ho teso più volte la mano, ma non ho avuto risposte positive. Non ho alcun problema personale con Faouzi, ma ho preso questa scelta per il bene della squadra. Siete proprio sicuri che i giocatori esclusi avevano voglia di far parte del nostro gruppo?”. Il riferimento di Belmadi è alla rinuncia di Ghoulam alla partecipazione alla Coppa d’Africa, vinta dall’Algeria in finale contro il Senegal, e alla chiamata di settembre.