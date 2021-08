E alla fine è arrivata anche la replica del presidente Antonio Percassi per chiudere definitivamente il capitolo Papu Gomez e rispondere alle gravi accuse pronunciate dall’ex capitano nerazzurro anche nei confronti della società.



LA NOTA UFFICIALE- Il patron bergamasco è stato diretto ed esaustivo nella nota pubblicata sui canali ufficiali della società: “Mi spiace tornare a parlare della vicenda, ma la cessione di Alejandro Papu Gomez è stata voluta da Antonio Percassi, Presidente dell’Atalanta, per un grave atto di indisciplina nei confronti della Proprietà. Altro non c’è da aggiungere”.



DALLA PARTE DEL GASP- Il presidente dell’Atalanta conferma quindi quanto detto ieri dal tecnico Gasperini: “Il vero motivo per cui Gomez è andato via da Bergamo è per aver gravemente mancato di rispetto ai proprietari del club”.