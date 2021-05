Non luogo a procedere. Come riporta Repubblica il processo penale per il caso Gregoretti a carico di Matteo Salvini finisce qui, nell'aula bunker di Bicocca a Catania dove il giudice delle indagini preliminari ha letto la sua decisione. Con la quale ha comunicato alle parti che non ci sono, a suo avviso, gli elementi per mandare l'ex ministro dell'Interno davanti ad un tribunale per rispondere dei reati di sequestro di persona e abuso d'ufficio per aver tenuto bloccati 164 migranti salvati nel 2019 sulla nave Gregoretti della Guardia costiera italiana nell'attesa che i Paesi europei solidali formalizzassero la loro disponibilità ad accogliere parte dei migranti.