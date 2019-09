Il Comité de Competicion spagnolo sanzionerà il Barcellona con una multa di 300 euro per il caso Griezmann e le irregolarità del suo trasferimento dall'Atletico Madrid ai catalani, denunciate dal club dei Colchoneros. Non verrà chiuso per un turno il Camp Nou, come aveva proposto il Giudice isruttore Juantxo Landaberea. Secondo quanto riportato da AS, la Federazione ha deciso che le prove presentate "non sono abbastanza gravi per prendere la decisione di chiudere lo stadio per una giornata". L'alternativa proposta era una sanzione pecuniaria di 300 euro, provvedimento poi adottato.