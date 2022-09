Antoine Griezmann non sta giocando più di 30 minuti a partita con la maglia dell'Atletico Madrid. Il motivo? È legato al suo contratto e alle clausole inserite nel prestito dal Barcellona sull'obbligo di riscatto. Clausole che, riporta Cadena Ser, con questo minutaggio non obbligano i Colchoneros a pagare il riscatto al club catalano. In estate l'offerta da 20 milioni per l'acquisto è stata rifiutata, ma presto, secondo la stampa spagnola, si arriverà ad un accordo amichevole che risolva questo empasse.