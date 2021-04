”. La vicenda, infatti, pare riguardare il figlio del noto comico e politico Beppe Grillo, allora 19enne e situato a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Era il 16 luglio 2019 e il giovane Ciro Grillo è in vacanza con degli amici. In una discoteca della zona incontra una studentessa di quasi 20 anni di Milano di origini scandinave.Nella serata del 16 luglio di due anni fa, il ragazzo si ritira a casa con la giovane modella e tre amici, figli di professionisti di Genova: Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Sino a qui sembra essere trascorsa una banale serata in discoteca con degli amici e una studentessa da poco conosciuta, ma qualcosa sembra andare storto. Dopo dieci giorni da quella sera, la ragazza denuncia di essere stata stuprata da Ciro e i suoi tre amici.. Il caso diventa virale e i legali di Grillo mettono in risalto le debolezze del racconto che la giovane avrebbe realizzato: una denuncia in ritardo sembra essere motivo di non validità della stessa; il fatto che abbia continuato la vacanza per un’altra settimana la rende meno vittima e in conclusione la pubblicazione di foto del viaggio trascorso, pubblicate sui social, dopo il presunto stupro, la ritraggono poco affranta.In altre parole, denunciare a distanza di giorni e realizzare l’accaduto tempo dopo, è la chiave con la quale i legali di Grillo difendono il figlio Ciro. A sostegno delle loro tesi, ci sarebbe anche la dichiarazione della madre di lui, presente in villa, che sostiene di non aver sentito nulla. LI Carabinieri di Milano acquisiscono tutti i cellulari e trovano un video che potrebbe essere a sostegno di quanto definito dalla ragazza, ma la sua interpretazione non sarebbe univoca.