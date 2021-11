Si arricchisce di ulteriori dettagli il caso Hamraoui, la giocatrice del Paris Saint-Germain vittima lo scorso 4 novembre di una brutale aggressione a colpi di spranga per cause ancora da accertare. Le accuse rivolte prima alla compagna di squadra Diallo per la presunta rivalità in campo, poi il coinvolgimento dell'ex giocatore del Barcellona Eric Abidal e della moglie Hayet hanno portato al colpo di scena di giornata.



L'avvocato Jennifer Losada, legale della consorte dell'ex nazionale francese, ha infatti rilasciato alcune battute a Esport3 confermando la richiesta di divorzio presentata dalla donna, "obbligata dalle circostanze e con sconcerto per il caso Hamraoui". La signora Hayet aveva preso nettamente le distanze dai sospetti piovuti addosso negli ultimi giorni circa un suo interessamento nella vicenda, come vendetta per una presunta relazione extraconiugale di Abidal con la Hamraoui.