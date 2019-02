Intervenuto in diretta sulle frequenze di Radio CRC, Oberto Petricca, agente FIFA, nonché uno dei principali esperti di calcio cinese in Europa, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul caso-Hamsik: "Al momento è difficile capire se lo slovacco resterà a Napoli. Questi sono giorni che non aiutano le trattative, dato che sono in corso i festeggiamenti del capodanno cinese e lì sono tutti in ferie. Una cosa è certa: accade spesso che i cinesi vogliano cambiare le carte in tavola all'ultimo minuto e De Laurentiis ha giustamente rifiutato la possibilità di ritrattare gli accordi ormai pattuiti. In ogni trattativa cinese succedono sempre degli imprevisti, è un classico. E' giusto che il presidente azzurro si tuteli e pretenda le giuste garanzie. I pagamenti rateizzati non sono tanto affidabili, anche perché in Cina spesso le società falliscono o cambiano nome e struttura nel giro di pochi mesi. Spesso accade che prendi accordi rateizzati con una determinata società e questa venga poi rilevata da un'altra cordata di investitori, gettando all'aria tutte le operazioni precedenti".