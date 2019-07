Juventus e Roma sono ottimisti sulla chiusura dell’affare e anche dai bookmaker arrivano segnali incoraggianti. Nelle valutazioni degli analisti, Gonzalo Higuain ha imboccato la strada che porta alla Capitale, grazie alla stima di Baldini e Petrachi e la soluzione "condivisa" tra i due club per il suo stipendio. I giallorossi sono ora in testa alle scommesse Snai sulla squadra in cui il Pipita giocherà nella prossima stagione: rispetto alla settimana scorsa, riporta Agipronews, la Roma è scesa da 1,90 a 1,75, mentre la Juve (che pure era valutata a 1,90) è salita a 2,25. In lista rimane in piedi anche l’ipotesi cinese, a 5,50, mentre lo strappo dell’Atletico Madrid sarebbe una sorpresa da 15 volte la posta.